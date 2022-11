¡Confirmado! Volveremos a ver 'Princesa por sorpresa' en el cine, ¿pero estará Anne Hathaway?

Parece que nuestros deseos se harán realidad más pronto que tarde, y no porque se acerque la Navidad (que también), si no por la última confirmación que aterriza directamente desde los estudios Disney. Después de casi dos largas décadas esperando una nueva entrega, por fin podemos asegurar que en un futuro cierto veremos en la gran pantalla el regreso de una de las películas que marcaron nuestra infancia: Princesa por sorpresa. Una muy buena e inesperada noticia que ha llegado revolucionado a todos sus fans y amantes de las historias de amor y moda, ¡y no es para menos! Pero surgen algunas dudas, ¿quién la protagonizará?

A pesar de que El diablo viste de Prada, fue un papel decisivo para la carrera de Anne Hathaway, varios años antes, concretamente en 2001, la entonces intérprete de 18 años subió varios peldaños en el mundo de Hollywood dando vida a la princesa Mia Thermopolis. Personaje que volvió a interpretar tres primaveras después con su segunda parte junto a la reconocida actriz Julia Andrews, como su abuela, la reina Clarisse Renaldi. En las últimas entrevistas que ha concedido, barajaba la idea de una tercera proyección de la trama basada en la novela de Meg Cabot, The Princess Diaries. "Haría más que llevarlo a cabo, lo apoyaría, sí", confesó en un programa de televisión hace unos días, abriendo así un gran abanico de posibilidades y rumores posibles que por fin verán su semilla germinar.

Pero tristemente aún no sabemos si ella será la protagonista, ¡aunque existen teorías sobre que sí podría ser la directora de la cinta! En estos momentos Debra Martin Chase, la encargada de las dos exitosas entregas anteriores, está produciendo este codiciado y prometedor proyecto junto a la guionista Melissa Stack. Aunque aún no sabemos una fecha, próximamente nos trasladaremos hasta el país ficticio de Genovia para sumergirnos en su precioso y nostálgico cuento de princesas, ese en el que el verdadero amor triunfa ante todo, sin olvidar su maravilloso y aristocrático vestuario, obra de Gary Jones.