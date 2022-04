Anne Hathaway hace un guiño a ‘Princesa por sorpresa’ con su último look en Milán

Que los 2000 están de vuelta es algo que queda bastante claro si analizamos las tendencias de moda y belleza que nos rodean. La nostalgia por la cultura pop del cambio de milenio, ha hecho que rescatemos parte de la estética que entonces llevábamos para reinventarla con un concepto más actual. Desde peinados Y2K inspirados en estrellas del momento como Britney Spears o Christina Aguilera, pasando por prendas que regresan a nuestros armarios de forma inesperada: pantalones de tiro bajo, zapatos con plataforma... Hasta las celebrities han querido tomar como referencia aquella época para confeccionar sus looks: si hace unos días era Ariana Grande quien rendía homenaje a la película de Chicas malas, con un conjunto rosa que perfectamente podría haber llevado Regina George; esta vez ha sido Anne Hathaway quien ha hecho un guiño a una de las ficciones más exitosas de nuesta adolescencia. La actriz se ha dejado ver por Milán con un estilismo propio de Mia Thermopolis, heredera de Genovia, el personaje que la catapultó a la fama con tan solo 18 años.

Junto a su marido, Adam Shulman, la intérprete asistió al desfile de Georgio Armani durante la Semana de la moda italiana y lo hizo con un look sobrio y elegante firmado por el propio diseñador. Unos pantalones marineros con bolsillos en color negro que combinó con un jersey de punto y una blazer abotonada a juego. El toque de color lo daban sus accesorios: un minibolso de mano plateado, al igual que sus sandalias de plataforma, y unos pendientes hornamentados. Una apuesta sencilla pero segura, con la que Anne Hathaway nos ha recordado a los looks con los que nos deleitaba en Princesa por sorpresa, tras la instrucción de su abuela en su camino a convertirla en parte de la realeza.

Pero ha sido su peinado con volumen lo que ha llamado especialmente la atención: la actriz ha demostrado que no le tiene miedo a los cambios de look, transformando su melena morena en rubia cuando el guion lo ha exigido, o probando con un flequillo rejuvenecedor con el que logró los dos millones de 'me gusta' en sus redes. Pero en esta ocasión, Anne Hathaway ha apostado por un bouffant propio de la década de los 60, el mismo estilo de cabello, cardado y con diadema, que iconos como Jackie Kennedy o Sophia Loren pusieron entonces de moda. Y es que en esto de transportarnos en el tiempo, la intérprete es toda una experta: ya lo hizo también el año pasado, con un conjunto viral inspirado, precisamente, en otro de sus papeles más importantes: el de Andrea Sachs en el Diablo viste de Prada, con un look que bien podría haber formado parte del vestuario de la película.