La nueva (y polémica) figura de cera de Zendaya lleva el traje rosa que se hizo viral en 2016

No es la primera figura de cera que se ha hecho en honor a la protagonista de Euphoria, pero de momento sí es la única que ha generado un intenso debate en redes sociales. Y es que el Madame Tussauds de Londres acaba de revelar la nueva incorporación a sus icónicas obras, que no es otra que la de Zendaya. Desde el museo han querido aprovechar el momento de reconocimiento que está viviendo la actriz gracias a su trabajo en la pantalla: "Del cine a la televisión, pasando por la compra de una casa en Londres. Zendaya está en todas partes y a partir del viernes, estará también en el museo", han explicado los creadores de esta particular figura que está dando que hablar. Y es que los seguidores de la intérprete no están del todo convencidos del parecido, de hecho, le han sacado otro muy diferente que poco tiene que ver con ella: ¿se parece la nueva figura de cera de Zendaya a Kylie Jenner?

Es la pregunta que algunos se hacen al observar con detalle el rostro de cera, comparando sus facciones con las de la empresaria. Algunos creen que han hecho un buen trabajo, pero los seguidores más fieles de la actriz aseguran que guarda una similitud con Kylie Jenner, especialmente en la forma de la nariz, los labios o las cejas. "¿Cómo puede parecerse a Zendaya, pero al mismo tiempo no parecerse en absoluto?", se preguntaban en redes sociales. Para fabricarla, el museo ha utilizado las medidas que tomaron a la actriz durante una sesión de fotos en 2015, cuando crearon sus primeras figuras, expuesta una en el Madame Tussauds de San Francisco y otra en el de Orlando. En su momento, Zendaya se encargó de inaugurarlas en persona, pero todavía no se ha pronunciado sobre la que ahora se expone en Londres.

El icónico traje fucsia de Zendaya

Puede que sus fans no se pongan de acuerdo en si el rostro de la figura de cera se parece o no al de Zendaya, pero en lo que sí concuerdan es en la elección de vestuario que han escogido desde el museo. La actriz no es solo un referente en el cine, también ha dejado clara su influencia en la moda con cada look con el que aparece en las alfombras rojas. Hemos sido presentes de la evolución de su estilo desde que la conocimos como 'chica Disney' a los 14 años, hasta la fecha: a los 25, sus conjuntos demuestran tener una personalidad totalmente única. Pero si echamos la vista atrás, hay un traje que marcó un antes y un después: este en color fucsia que llevó en 2016 durante una gala benéfica The Humane Society.

Zendaya dejó claro que el traje de chaqueta y pantalón es una opción siempre acertada con esta elección en color fucsia, una pieza firmada por el diseñador Christian Siriano, de quien comenzó a vestir en 2014, cuando apareció en los Premios Governors con un conjunto de top y falda larga ideado por el modisto estadounidese. Desde entonces, la actriz ha confiado en él en múltiples ocasiones, luciendo sus creaciones en sesiones de fotos, alfombras rojas o programas de televisión. Este traje fucsia fue el que supuso un pequeño giro en el estilo de Zendaya, un cambio hacia la elegancia que desde entonces siempre ha intentado mantener. No es de extrañar que el Madame Tussauds haya querido utilizarlo en su creación más comentada.