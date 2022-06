Desde Grecia: Rosalía posa más romántica que nunca con su novio, Rauw Alejandro

¿Kim Kardashian en bikini? ¿Dua Lipa con su primer posado veraniego? ¡No! Es una de las artistas españolas más influyentes de la década durante su viaje de desconexión a Grecia, uno de los destinos favoritos de Europa. Rosalía ha compartido con sus seguidores una serie de fotografías de sus vacaciones, y no, no está con amigos con quienes comparte tantos momentos en Estados Unidos. La intérprete de Motomami ha dado por iniciado quizás el verano más especial de su vida en un lugar de ensueño y acompañada de un compañero de profesión con el que comparte mucho más que su pasión por la música, su novio Rauw Alejandro.

Aunque los paparazzi ya les han encontrado paseando de incógnito por las calles de Satorini, ellos han sido quienes han capturado románticos momentos que quedarán grabados para la posteridad, igual que hicieron en sus viajes a México, Miami y Baqueira Beret. Sobre un barco en aguas griegas al puro estilo Rose y Jack en el Titanic, la artista de San Cugat del Vallés luce un bikini estampado muy especial, que resulta ser uno de los diseños de la colección cápsula de Fendi y Skims, la marca de su amiga Kim Kardashian. Una prenda de baño que veremos en más celebridades estas próximas semanas y que ha combinado con un llamativo sombrero con el interior de pelo y las gafas de sol blancas XL al estilo Courrèges de los sesenta, que nos recuerda a las que llevaba Audrey Hepburn en alguna de las escenas de How to Steal a Million.

¿Boda a la vista?

Pero no ha sido el único posado de la escapada, también han regalado a sus fans divertidas imágenes saboreando un helado y disfrutando de una bonita puesta de sol, que podría esconder un gran significado para la pareja que cambiaría el rumbo de su ajeatrada vida. Según los rumores que circulan en las redes sociales y las repentinas eliminaciones de fotografías en sus perfiles, Rosalía podría haberse comprometido con el productor puertoriqueño, quien le dedicó unas tiernas palabras en pleno concierto hace tan solo unos días.

Desde que confirmaron su relación , las muestras de amor han ido in crescendo, tanto que a sus fans no sorprendería para nada este gran paso de compromiso. Después de observar un gran anillo de diamantes que antes no habíamos visto en la colección de la intérprete de Motomami, el único detalle que tambalea la posible teoría de una próxima boda, sería que lo lleva en la mano izquierda, cuando normalmente el 'anillo de compromiso' es a la derecha. Así que tendremos que esperar para saber si veremos a una de las cantantes más importantes del país vestida de blanco. Nunca han confirmado cuando comenzaron su relación, pero lo que sí sabemos es que lo hicieron oficial el pasado verano, y hace tan solo unos meses han comprado una mansión en Manresa (Barcelona) valorada en más de dos millones de euros y conocida como "casa La Morera", aquella que construyó el arquitecto Ignasi Oms i Ponda, una construcción que data de 1905. ¿Estamos ante un nuevo matrimonio?