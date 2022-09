La carísima colección de pelucas con las que Kylie Jenner cambia su imagen por completo

La pequeña del conocido clan Kardahian-Jenner comparte una afición muy peculiar con su hermana Kim, y no tiene nada que ver con sus millonarios negocios de belleza y moda. El deseo de cambio de imagen de forma inesperada es una pasión que ambas tiene en común. No solo aparecen con repentinos cortes de pelo y flequillos, también con cabellos de colores llamativos como azul, platino y morado. ¿Están estropeando sus melenas con tantas variaciones? No, como algunos imaginaban, su no tan secreto arma de belleza es lucir carísimas pelucas creadas a partir de pelo virgen natural, y Kylie Jenner ha compartido las últimas que ha llevado.

- Como nunca antes habíamos visto a Kylie Jenner: ¡con bata blanca y en un laboratorio!

Con una imagen captada en el backstage de un shooting de moda, hemos presenciado no una, sino siete diseños con medidas, cortes y tonos e incluso peinados diferentes que se suman a su extensa y preciada colección que atesora en su hogar de Hidden Hills, Los Ángeles. Si el personaje de Carrie Bradshaw coleccionaba bolsos y zapatos de firmas en su apartamento, la celebridad veinteañera prefiere invertir en estos curiosos y exóticos complementos que tan solo alguien como ella (y su hermana) podría llevar con tanto desparpajo y convertirlo en tendencia.

- El truco exprés de Kylie Jenner con el que llevar 'smokey eyes' también de día

Podría ser algo controvertido, pero ya estamos acostumbradas a ver aparecer a Kylie en eventos de renombre y campañas de belleza con diferentes y novedosos peinados que nos encantan. ¿Y lo mejor? ¡Todos le quedan estupendamente! No importa si opta por la melena platino extralarga, un exquisito lisado japonés en color morado, un fresco corte bob al estilo la célebre editora Anna Wintour e incluso un cabello kilométrico trenzado para su escapada al paraíso. Lleve lo que lleve, Kylie conquista los titulares internacionales, y hoy vuelve hacerlo.

- Kylie Jenner sigue los pasos de su hermana Kim y se viste de... Marilyn Monroe

¿Cuánto cuestan sus pelucas?

En uno de los capítulos del reality show de la familia que les ha hecho llegar a la cima del éxito, la empresaria confesaba y mostraba al mundo entero que sí tiene varios vestidores en los que guarda su ropa, bolsos y zapatos, pero también una habitación destinada exclusivamente a exponer este costoso accesorio -¡algunos tienen nombre!-, cuyos precios oscilan desde 650 y los 7.000 euros, aproximadamente. Pero no es algo tan sencillo de conseguir, según afirmaba una vez su estilista, las pelucas pueden tardar en confeccionarse desde tres a más semanas, de ahí a que suelan lucirlas en momentos puntuales. ¿Cuál será la siguiente que estrene? ¡Seguiremos informando!