Kylie Jenner sigue los pasos de su hermana Kim y se viste de... Marilyn Monroe ❤

Que Marilyn Monroe es una fuente de inspiración constante, es un hecho. La icónica actriz no ha dejado de ser imitada por toda celebrity que se precie y ahora parece estar más de moda que nunca. ¿La última en intentar ser ella por un día? No podía ser otra que Kylie Jenner. La hermana menor del clan Kardashian ha querido inspirarse en Marilyn para presentar su nueva colección de pintalabios para su marca de cosméticos, Kylie Cosmetics. Así, gracias a una foto compartida en sus redes, no hemos podido evitar compararla con Marilyn ya que llevaba puesto un vestido blanco de seda, muy ceñido a modo corsé y con tirantes de cinta que caen sobre la espalda.

Pero además, Kylie no ha dudado en ponerse un glamuroso peinado con rizos con el que nos recuerda todavía más a la actriz americana, eso sí, conservando su color de pelo oscuro y su propio largo. Un look súper elegante que nos enseña en una foto muy cuidada en la que nos deja ver la espalda del vestido gracias al espejo trasero. Una inspiración clara del estilismo que llevó Marilyn en el Festival de Cannes, donde además del vestido palabra de honor blanco de seda, llevaba una estola también en color blanco a conjunto y unos guantes largos.

Está claro que Kylie siente una gran admiración (como todas nosotras) por Marilyn, ya que no es la primera vez que se viste como ella o que trata de imitarla. Ya la habíamos visto enfundada en el clásico vestido rosa de la película Los hombres las prefieren rubias, cuando se disfrazó por Halloween hace dos años y pasó a ser uno de los disfraces más conseguidos (con permiso de Heidi Klum) del momento. Y, a diferencia de esta vez, Kylie Jenner sí que apostó por ponerse la melena rubia y del mismo largo que la actriz.

Kylie sigue los pasos de su hermana Kim

Tanto Kim Kardashian como su hermana Kylie, son grandes admiradoras de Marilyn Monroe y, por eso, las dos han vestido como ella en varias ocasiones. Tanto es así, que para la última Met Gala en la que la temática era In America: An Anthology of Fashion, Kim Kardashian lució el mismísimo vestido vintage de Bob Mackie que Marilyn llevó cuando cantó el cumpleaños feliz al presidente Kennedy.

Un impresionante vestido de más de sesenta años de antigüedad que la socialité paseó por la alfombra roja del Metropolitan de Nueva York y que, como no podía ser de otra manera, causó varias polémicas debido a que tuvo que hacer una dieta estricta para poder ponérselo y porque, al parecer, la prenda terminó la gala con desperfectos.