Kim Kardashian responde por fin a la polémica sobre el vestido de Marilyn Monroe

Hay muchos vestidos que a lo largo de la historia han provocado todo tipo de polémicas y comentarios, pero casi ninguno un escándalo tan sonado y prolongado en el tiempo como el que vistió Kim Kardashian en la pasada Gala MET. La socialité tuvo la idea de ponerse el mítico traje con el que Marilyn Monroe cantó un provocativo “feliz cumpleaños” a Kennedy y desató la tormenta. Dos meses después de escuchar críticas, opiniones encontradas y polémicas acusaciones, Kim ha roto por fin su silencio para defender su decisión y asegurar que no, que no puso en riesgo este icono de la historia de Estados Unidos ni lo rompió, como muchos han asegurado (presentando incluso imágenes que así lo demostrarían).

Seis personas la ayudaron a vestirse, horas de peluquería y maquillaje… Blake Lively muestra cómo se preparó para el MET

Luces, cámaras, seducción… Los posados más top de nuestras celebrities en bikini

VER GALERÍA

La empresaria ha contado por qué escogió esta prenda y cómo se trató, respondiendo así a quienes han cuestionado el estado en el que regresó al museo Ripley Believe it or not donde se conserva. “La respeto (a Marilyn). Entiendo cuánto significa este vestido para la historia de Estados Unidos y con el tema (de la Met Gala) siendo estadounidense, pensé qué es más estadounidense que Marilyn Monroe cantando happy birthday al presidente de los Estados Unidos”, explicó en declaraciones a Today. Para poder vestir el ajustado modelo (aseguró que tuvo que hacer una dieta estricta y perder siete kilos), contó con la ayuda de expertos que estuvieron pendientes del proceso en todo momento. “Me presenté a la alfombra roja en bata y zapatillas, me puse el vestido en la parte inferior de la alfombra y subí las escaleras. Probablemente lo tuve puesto durante tres o cuatro minutos. Luego me cambié en la parte superior de la escalinata” recordó.

VER GALERÍA

Preguntaron directamente a Kim si es cierto que rompió el traje, como se puede ver en unas imágenes difundidas recientemente por el historiador y coleccionista de objetos de Marilyn, Scott Fortner. “No” respondió tajante. “Había personas manipulando el vestido con guantes y ellos me lo pusieron” añadió. Para ponerse el vestido tuvo que introducir algunos cambios en su dieta que ha mantenido. “Eliminé azúcar, comida basura… simplemente cambié por completo mi estilo de vida”. Una decisión que ha provocado que siga perdiendo más peso del que inicialmente confesó. “He bajado casi 10 kilos ahora. No estoy tratando de perder más peso, pero tengo más energía que nunca” contó. Esta es la primera vez que Kim habla sobre lo ocurrido a principios del mes de mayo en Nueva York, cuando desfiló por la alfombra roja del MET con el vestido que Marilyn Monroe llevaba cuando cantó “happy birthday” en 1962 al presidente John F. Kennedy. Ya entonces hubo un gran escándalo por los rumores que circulaban sobre ellos y ahora el traje vuelve a ser el centro de otro terremoto mediático.

VER GALERÍA

La profesora de Historia de la Moda en el Fit, Justine De Young, tachó la decisión de Kim de "irresponsable e innecesaria", mientras que Bob Mackie, el diseñador que dibujó el boceto para la actriz sobre el que luego trabajó Jean Louis, responsable del resultado final, en 1962, también la criticó. Según dijo a Entertainment Weekly, pensó que era "un gran error" que Kim Kardashian se lo pusiera: "(Marilyn) era una diosa. Una diosa loca, pero una diosa. Era simplemente fabulosa. Y fue hecho para ella. Fue diseñado para ella. Nadie más debería ser visto con ese vestido”. ¿Pecado u homenaje? El debate, por lo que parece, todavía no tiene fin.