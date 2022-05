La dura opinión del creador del vestido de Marilyn sobre Kim Kardashian

La elección de Kim Kardashian para la última gala de Met sigue haciendo correr ríos de tinta semanas después de su aparición. Y es que lucir el diseño con el que Marilyn Monroe cantó a John F. Kennedy en la fiesta de su 45 cumpleaños, solo unos meses antes de fallecer en extrañas circunstancias, es un asunto delicado. Máxime, cuando trascendió el plan de fitness y alimentación que siguió para perder siete kilos en tres semanas y poder entrar en el traje. La polémica estaba asegurada, y lejos de correr un tupido velo, la empresaria se puso días después otro diseño más de la actriz. ¿Su objetivo? "Poder canalizar mi Marilyn interior de esta manera".

Poco a poco, han ido trascendiendo las reacciones... y no todas han sido positivas. La profesora de Historia de la Moda en el Fit, Justine De Young, ha tachado su decisión de "irresponsable e innecesaria", y planteaba una reflexión: si ella podía -"y lo hizo"- encargar una réplica, no debería poner en riesgo una pieza histórica "solo por alimentar el ego y ser fotografiada"'. También decoloró su cabello, pero no lo cortó al estilo Monroe, sino que lo recogió en un moño tirante.

Pero el historiador Scott Fortner nos tocó la fibra al asegurar que Monroe deseaba que nadie más lo llevara. "Cuando Marilyn supo que cantaría en la fiesta de cumpleaños de Kennedy, le dijo a Jean Louis [el diseñador de vestuario con quien trabajaba]: 'Quiero que diseñes un vestido verdaderamente histórico, un vestido deslumbrante que sea único. Uno que solo Marilyn Monroe pueda usar". Por este motivo, la actriz posó desnuda mientras la tela (una gasa soufflé del color de su piel importada de Francia) esculpía su cuerpo, con el objetivo de que pudiera renunciar a llevar lencería.

La opinión de su autor

El último en pronunciarse no ha sido Jean Louis (desafortunadamente, falleció en 1997), sino Bob Mackie, el diseñador que dibujó el boceto para la actriz sobre el que luego trabajó Jean Louis en 1962. Según ha comunicado a Entertainment Weekly, pensó que era "un gran error" que Kim Kardashian se lo pusiera: "[Marilyn] era una diosa. Una diosa loca, pero una diosa. Era simplemente fabulosa. Y fue hecho para ella. Fue diseñado para ella. Nadie más debería ser visto con ese vestido". Sobre todo, cuando considera a las Kardashian "famosas por ser famosas".

