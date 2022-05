Kylie Jenner y Stormi comparten un momento muy FASHION en la alfombra roja de los Billboard

Parece que Kylie Jenner ha regresado a las alfombras rojas definitivamente: su paso por la gala MET supuso su vuelta a los exclusivos eventos de Hollywood, tras una temporada en la que ha preferido alejarse de las cámaras y centrarse en el nacimiento de su hijo, así como en el lanzamiento de la nueva colección de maquillaje de su firma. Pero anoche también volvió a posar ante las cámaras dejándose ver en los Billboard Music Awards, donde deslumbró con un llamativo vestido de Balmain que llamó la atención de los asistentes. Aunque la empresaria se guardaba una sorpresa más para la velada, a la que decidió ir acompañada por una persona muy especial: ¡su hija Stormi!

- El próximo bolso viral lo has visto en la pasarela, es de cristal y ya lo ha llevado una Kardashian

Ambas protagonizaron un momento de lo más tierno, apareciendo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas juntas y de la mano. ¿La razón? La hermana pequeña de las Kardashian quería apoyar a su pareja, el rapero Travis Scott, quien regresaba a los escenarios para actuar en la ceremonia de premios, algo que no hacía desde la tragedia del festival Astroworld, celebrado el pasado año. Madre e hija desfilaron por la alfombra roja antes de reunirse con el cantante. Para la ocasión, Kylie escogió un vestido ajustado de la colección otoño-invierno de Balmain, un diseño entallado en azul degradado que combinó con sandalias de tacón dorado con detalles de joyas, a juego con unos brazaletes.

- ¿Kylie Jenner desveló hace meses cuándo nacería su bebé? La pista habría sido este collar

Stormi también se vistió de gala con un minivestido blanco con manga asimétrica y unas zapatillas deportivas altas. Junto a su madre, posó ante las cámaras como una auténtica estrella, dejando ver que con solo cuatro años está más que acostumbrada a ellas. Después de dejar esta instantánea como familia, Travis subió al escenario, mientras Kylie y su hija se sentaron juntas entre el resto de asistentes para no perderse detalle de la gala.

No es la primera vez que la hija de Kylie Jenner acude a un evento junto a sus padres: en realidad, su debut sobre la alfombra roja se produjo en 2019, durante la presentacion del documental sobre la vida de Travis Scott, Look mom I can fly, a la que también acudieron los tres.