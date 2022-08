Kylie Jenner recupera su estilo más atrevido para celebrar los 25 años

Tras el maratón de inesperados conjuntos con los que nos sorprendió el pasado fin de semana durante su viaje familiar a Londres, parecía que poco le quedaba a Kylie Jenner en su armario para lograr captar nuestra atención. Sin embargo, la empresaria se guardaba lo mejor para el final: ayer quiso celebrar su cumpleaños, y como no podía ser de otra manera, decidió hacerlo por todo lo alto. Primero comenzó con un brunch familiar, según mostró en sus redes sociales, y hoy hemos sabido que por la noche sopló las 25 velas con una fiesta en la que no faltaron los fuegos artificiales. Una ocasión perfecta para apostar por un glamuroso look en el que el brillo y las transparencias fueron los protagonistas.

Esta vez decidió dejar de lado las chaquetas moteras, las minifaldas y los vaqueros deshilachados con los que se ha dejado ver estos días, para regresar a una de sus siluetas preferidas. Con un ceñidísimo vestido semitransparente posaba así de sonriente Kylie anoche, un diseño en color blanco, de corte midi y abertura lateral confeccionado en gasa y lentejuelas. Una pieza que fusionaba el toque atrevido de su tejido, que creaba un peculiar efecto naked, con la sofisticación que el escote Bardot aportaba. Lo acompañó con unos pendientes de diamantes plateados y un elegante recogido de inspiración Old Hollywood, con un moño alto que dejaba caer unas cuantas ondas de forma desenfadada.

No es la primera vez que vemos a la fundadora de Kylie Cosmetics atreverse con las transparencias en sus elecciones. De hecho, es habitual verla posar con vestidos de este tipo, una tendencia que ha llevado incluso en la alfombra roja. Recordemos su aparición en la gala MET del 2017, cuando se presentó con aquel icónico vestido nude semitransparente, adornado con pedrería y flecos. Una pieza exclusiva que Versace confeccionó para Kylie, que se adaptaba perfectamente a sus curvas, y con la que se convirtió en una de las pocas invitadas que se animaron ese año a innovar con tejidos no opacos.