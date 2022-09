Rosalía sorprende con un look estilo 'Kardashian' en la celebración de su 30 cumpleaños

En Nueva York, cenando pasta y junto a su pareja, el también cantante Raw Alejandro. Así ha recibido Rosalía las tres décadas que acaba de cumplir, una celebración que ha tenido lugar en la Gran Manzana, donde la catalana lleva unos días presentando sus canciones: allí ofreció dos conciertos en los que logró agotar todas las entradas y ayer actuó en un festival de música, donde se metió al público en el bolsillo. Aprovechando esta ocasión tan especial, la artista quiso salir por la anoche a cenar a un conocido restaurante italiano, donde se dejó ver con un conjunto que, evidentemente, solo ella podría llevar. A nadie dejó indiferente el look que escogió para dar la bienvenida a los 30, un atuendo muy motomami con el que deja claro una vez más su particular estilo a la hora de vestir.

Parece que la pareja se puso de acuerdo al coordinar sus looks, teniendo muy presentes el color azul -que incluso el puertoriqueño luce en el cabello- y el tejido denim. Rosalía optó por un vestido superpuesto con camiseta blanca debajo y escote barco, un diseño con estampado de rayas y de aire lencero, que recuerda a aquellas siluetas que tan de moda se han puesto durante el último verano. Aunque no es precisamente esta prenda la que más curiosidad ha suscitado en su conjunto, sino más bien el calzado con el que las ha combinado. ¿Te has fijado? Se trata de una versión XXL de las clásicas botas mosqueteras que estamos acostumbradas a ver.

De tela vaquera con efecto degradado, plataforma y pronunciada punta. Con estas maxibotas de tela caminaba la cantante por las calles neoyorquinas, un modelo cuya larguísima caña llega prácticamente a la altura de las caderas. Con ellas ha logrado un look de alto impacto que inevitablemente nos ha traído a la mente un recuerdo: el de las hermanas Kardashian. Y es que a menudo, tanto Kylie Jenner como Kim Kardashian han sido vistas con este tipo de calzado, solo apto para atrevidas. Recientemente, la mediana del klan presumía en su armario de unas muy similares de la firma Vetements. ¿Se convertirán esta temporada en tendencia?

El look deconstruído con el que Rosalía se ha subido al escenario

Aunque de momento es un misterio quién firma el curioso calzado de la cantante, lo que sí sabemos es que horas antes, la artista se había presentado ante el público del Global Citizen Festival con un vestido de lo más especial. Elena Velez era la encargada de firmar el diseño encorsetado y de aspecto deconstruido con el que Rosalía se subía al escenario. Desde allí, la cantante se emocionó cuando escuchó al público cantarle Feliz cumpleaños. Espectacular estaba la artista con esta pieza en color nude empolvado, un modelo de a colección primavera-verano 2023 de la modista estadounidense.