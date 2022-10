El doble estilismo de cuadros con el que Camila Cabello se suma a la tendencia 'Barbiecore'

Las pasarelas proponen tendencias, el Street Style las populariza y el armario de las celebridades internacionales las consolida con looks más prácticos y realistas. Hace tiempo que hablamos de la fiebre por el Barbiecore, esa que incluso adoran parejas como Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, y hoy damos con otro estilismo ejemplar que confirma que, aunque las bajas temperaturas ya estén llegando, nuestro armario puede inundarse del color estrella de la temporada, el rosa. Entre los rostros conocidos que han caído en dicha tentación encontramos a Camilla Cabello, enfundada no en uno, sino en dos looks de lo más llamativos.

Después de verla lucir atuendos con claro guiño a la época dosmilera sobre el escenario, para acudir esta semana al famoso programa de televisión The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la intérprete del éxito musical Bam Bam, se ha decantado por un minivestido de lo más colorido. Gracias a la ayuda de sus estilistas de cabecera, Mariel Haenn y Rob Zangardi (los mismos que trabajan con Lily Collins), ha confirmado que su estilo personal se adapta a las tendencias más aclamadas del momento. En este caso ha estrenado un diseño de la marca neoyorquina que también adora la superestrella Dua Lipa para sus apariciones en la pequeña pantalla, Area.

Un vestido estampado de cuadros en varios tonos en el que resalta el rosado combinado con amarillo, blanco y negro, compuesto de un corpiño ajustado con apliques de cristales bordados en el pecho y los tirantes, y mini falda tableada con mucho vuelo. Se trata de uno de los últimos lanzamientos de la Colección 03 de la firma batutada por la dupla Beckett Fogg y Piotrek Pansczczyk -fundada en 2014-, y disponible en su tienda online por nada más ni menos que... ¡1.658 euros! Pero para nuestra sorpresa, horas después de aparecer en la entrevista con el célebre presentador, hemos visto a Camilla dejarse ver paseando por las amplias avenidas de la Gran Manzana con otro atuendo que sigue la misma línea.

En este caso apuesta por un dos piezas, un corsé con lazada joya en el escote a conjunto de una elegante falda lápiz larga combinada con un delicado cinturón de pedrería con el sello de Area, y al que le ha añadido un bolso acolchado de tamaño mediano y sandalias de tacón a tono, ambos complementos de Jimmy Choo. Pero el accesorio que más ha llamado nuestra atención son sus divertidos pendientes colgantes en forma de flor; un diseño inspirado en las siluetas de los años noventa y principios de siglo disponible por 60 euros en la nueva colección de la marca milanesa Bea Bongiasca Jewellery, una firma que también se ha colado en el joyero de Gigi Hadid.