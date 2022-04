Camila Cabello, sobre su salud mental y las críticas a su cuerpo: 'Nunca me he sentido peor' 💔

Camila Cabello se enfrenta a las críticas después de haber sido fotografiada con un bikini estampado en Miami. No es la primera vez, por lo que podríamos decir que la cantante de Havana se ha convertido en toda una experta al momento de lidiar con los haters, pero todo tiene un límite. En esta ocasión, ha querido responder cuanto antes con un emotivo comunicado en sus redes sociales, en el que expone el lado negativo de ser una figura pública, al mismo tiempo que arremete contra los cánones de belleza impuestos a las mujeres.

Camila estalla ante los comentarios sobre su cuerpo

Si bien entiende que el precio de la fama involucra perder ciertos grados de privacidad, no poder siquiera pasar un día en la playa sin ser acosada por los fotógrafos comienza a afectar su salud. "Siempre he usado bikinis pequeños sin importarme cómo me veía, pero luego he visto las fotos y los comentarios online... Nunca me he sentido peor". En el texto, describe el proceso de 'luto' que atraviesa al recordar la inocencia de la niñez, una época 'sin gafas de sol, joyería ni autoconciencia' en la que poco interesa lo que otros piensen.

Embajadora de la importancia de la salud mental 💪🏻

La intérprete de Don't Go Yet admite que no ha sido fácil afrontar las críticas dirigidas a su cuerpo, pues se encuentra lejos del estándar de perfección que se exige a las celebridades. Para combatir los pensamientos negativos, acude a terapia y consume contenido de otras mujeres que aceptan su celulitis, hinchazón, estrías y cambios de peso, desafiando el retrato colectivo que se tiene de una persona sana. Camila asegura que vivimos en una 'cultura que se ha acostumbrado tanto a una imagen de cómo debería verse una mujer saludable y no es real para muchas'.

Entre las consecuencias de estos cánones de belleza imposibles de satisfacer, enumera la dependiencia al Photoshop, el abuso del ejercicio y la alimentación restrictiva. "¿A qué te refieres por salud si estás tan obsesionado con cómo se ve tu cuerpo que tu salud mental sufre y no puedes disfrutar tu vida?", se pregunta la cantante.

Recientemente, su vida ha dado un giro de 180 grados a raíz de su ruptura con Shawn Mendes, después de dos años de relación. El pasado mes de octubre, Cabello había revelado en una entrevista que el intérprete de Treat You Better fue siempre un apoyo imprescindible para ella en su batalla con la ansiedad e incluso la ayudó a liberarse de la culpa que sentía después de comer. Desde que decidieron poner fin al noviazgo, Cabello ha retomado una rutina de ejercicios con la que se siente cómoda y se muestra enfocada en sus entrenamientos, sin excesos ni restricciones.