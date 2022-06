Camila Cabello enamora a sus fans con su último cambio de look

El pasado mes de noviembre Camila Cabello sorprendía con un radical cambio de look tras su ruptura con Shawn Mendes. La cantante tiñó su pelo de color menta y publicó una imagen en redes, para confirmar varias semanas después que se trataba de un look temporal para su nuevo videoclip junto a María Becerra. Sin embargo, este fin de semana la cantante ha dicho adiós a su ya clásica larga melena negra y se ha atrevido con un nuevo corte y color de pelo a las puertas del verano. Y, aunque el resultado no ha sido tan llamativo ni radical, parece que el cambio ha encantado a sus fans.

El nuevo corte de pelo de Camila Cabello

Aunque en el mundo del espéctaculo estos cambios de imagen son bastante habituales, lo cierto es que Camila se ha mantenido fiel a su melena negra, generalmente en versión XL o bastante larga, durante muchos años. Pero ahora la cantante ha querido refrescar su imagen con un corte capeado y reflejos para aclarar el tono. Y es que, aunque hace ya varios meses que rompió con el intenso negro de su pelo añadiendo ligeros reflejos más claros, en esta ocasión el cambio de tono es mucho más evidente. Un nuevo estilo que ha convencido a sus fans, quienes aseguran que está "adorable", "linda" y "guapísima".

Un cambio que llega poco después de sus comentadas imágenes en bikini, a las que ha preferido mantenerse ajena. Y es que, en anteriores ocasiones ha confesado lo mucho que afectaron a su salud mental lo comentarios sobre su cuerpo. No obstante, y a pesar de su ruptura con Shawn Mendes, de quien en más de una ocasión aseguró que representaba un gran apoyo en su lucha contra la ansiedad, la cantante parece estar viviendo un muy buen momento tanto personal como profesionar.