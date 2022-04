El homenaje 'denim' de Camila Cabello a Britney Spears por su inesperado embarazo

Los embarazos de celebrities son siempre motivo de sorpresa y emoción para sus seguidores, pero ninguno tan impactante como el de Britney Spears. A sus 40 años, la 'princesa del pop' anunció la pasada semana que se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo, el primero con su novio Sam Asghari. En cuestión de segundos, la noticia dio la vuelta al mundo y suscitó un sinfín de reacciones. ¡Y Camila Cabello no se quedó atrás! Como la fan de Britney que es, quiso rendirle homenaje con un lookazo denim que nos transporta 20 años en el tiempo.

Camila hace un guiño 'años 2000' a Birtney Spears

Son incontables las enhorabuenas a Britney Spears por su embarazo y no solo vienen de sus fans. Las jóvenes 'gen z' que se inspiraron en ella para emprender sus propias carreras musicales también han querido homenajear a la intérprete de Baby, One More Time a su manera, tan solo un par de días después del gran anuncio. En su último concierto neoyorquino, Camila salió al escenario enfundada al completo en prendas vaqueras, entre las que encontramos un corsé dosmilero de Denimcratic, guantes largos de la misma firma, vaqueros rotos de corte wide leg y un abrigo largo con adornos de cristales, de Diesel. Se trata de una elección de estilo para nada casual, pues fue la misma Britney quien pasó a la historia con un total look muy similar hace precisamente dos décadas. ¿Coincidencia?

Diva del pop y del 'doble denim'

Es inevitable recordar el estilismo más emblemático de Britney Spears hasta la fecha: este vestido entallado en tejido denim, adornado con accesorios brillantes y bolso vaquero-joya, que lució en los American Music Awards de 2001. Otro detalle de impacto fue su acompañante especial al evento, su entonces novio Justin Timberlake, quien se vistió a juego con ella (sombrero cowboy y cadenas incluidas), marcando un antes y un después en la moda de la época YK2 e inspirando, incluso 20 años después, a las nuevas generaciones.

De hecho, el excantante de NSYNC afirmó en 2021 en una entrevista a The Daily Popcast que podría volver a llevar este look hoy mismo con mucho estilo, por polémico que fuese en su momento. A partir de aquel día, los entonces iconos adolescentes se convirtieron en pioneros del llamado twinning -que consiste en llevar estilismos coordinados con tu pareja- junto con David y Victoria Beckham, otros expertos en la materia.

Un homenaje de moda en su mejor momento

Este 2022, Britney está disfrutando de su etapa más feliz de la mano de su prometido Sam Asghari, su mayor apoyo en la lucha por el levantamiento legal de su custodia. Ahora, por fin la cantante de Oops... I did it again ha recuperado sus alas y formará una familia con el entrenador personal. Así lo confirmó la semana pasada en sus redes sociales con un texto que dejó boquiabierto al mundo entero: "Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé 'vaya... ¿qué le ha pasado a mi barriga?' y mi marido dijo 'es solo que estás muy llena', así que me hice un test de embarazo y... bueno... estoy embarazada... cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!". ¿Quiénes aquí están felices por ella? 🙋🏻‍♀️