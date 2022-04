Camila Cabello confiesa una de sus mayores inseguridades a la hora de actuar

Es una de las artistas más escuchadas a nivel internacional, posee tres premios Grammy y cuenta con una legión de seguidores -más de 60 millones en sus redes sociales- que apoyan su trabajo. Pero sus logros no quitan que Camila Cabello también pueda sentir inseguridades. Y lejos de ocultarlas, la cubana suele ser muy abierta respecto a ellas, compartiendo aquello que le preocupa de forma pública. Junto a celebrities como Selena Gomez, que es a la vez una de sus amigas más cercanas, la cantante se esfuerza por visibilizar la salud mental y hablar sobre aquello que no todo el mundo se atreve a exponer. Hace poco estallaba contra los comentarios negativos que circulan sobre su cuerpo, harta de que los paparazzi la fotografíen en bikini. Y esta vez ha querido mostrarse franca entorno a uno de sus mayores miedos relacionados con su profesión.

La cantante se encuentra en plena promoción de su nuevo disco, Familia, que salió a la luz el pasado 8 de abril. Por eso actuará en cuestión de horas en las calles de Nueva York, de forma gratuita, cantando tres canciones para el programa The Today Show. Una oportunidad para que sus fans disfruten de su música que, aunque hace a la artista muy feliz, también logra ponerla nerviosa. De hecho ha querido sincerarse antes, desvelando una de sus inseguridades: que el público no se interese por su actuación. "La verdad es que siempre me pongo un poco nerviosa pensando que nadie aparecerá", contaba. "Nos lo pasaríamos genial aunque solo se presentaran tres personas, pero aún así...".

También ha contado que, aunque es una usuaria frecuente de las redes sociales, estas a veces juegan en su contra. "Normalmente navego por TikTok, pero ahora lo cierro cada vez que lo abro para no ver nada que pueda herir mis sentimientos", admitía. "Se me olvida que lanzar un álbum supone un momento vulnerable". Y es que este trabajo es uno de sus más personales. Según contó durante su paso por The Tonight Show, el late night presentado por Jimmy Fallon, cuando escribió sus nuevas canciones se sentía en uno de sus peores momentos. "Estaba en un periodo realmente bajo respecto a mi salud mental. Solo quería volver al estudio y trabajar, eso me ayudaba a sentirme mejor".

Su batalla contra la ansiedad, toda una inspiración

La joven de 25 años no tiene reparo al hablar de las dificultades a las que se ha enfrentado durante los últimos años, en los que ha sufrido ansiedad y ha sido diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo. Pero explica que precisamente de su lucha ha nacido la inspiración para Familia: "Era joven y antes me daba vergüenza hablar de ello", confiesa. Pero decidió dejar de intentar demostrar nada a nadie: "Pensaba que tenía que ser perfecta para que me vieran". Revela que sus amigos, su familia e incluso su terapeuta forman parte de su red de apoyo y a ellos les atribuye el título de su nuevo álbum.