El flechazo de Gigi Hadid con los vaqueros más cómodos de la temporada

Cuando es necesario, Gigi Hadid sabe cómo ser la invitada más sofisticada de una fiesta o cómo marcar la diferencia en la alfombra roja con mezclas transgresoras no aptas para todo el mundo. Sin embargo, cuando no está trabajando o más bien, cuando no necestia ceñirse a ningún código de vestuario, suele optar por la comodidad con el básico universal presente en casi todos los armarios: los vaqueros. Este verano, la top ha encontrado en esta opción su prenda comodín para disfrutar del verano en la ciudad. En las últimas semanas hemos podido verla tanto con bermudas vaqueras, como con tejanos. Y curiosamente, todos los pantalones guardan un nexo en común.

La modelo, que ha anunciado recientemente el lanzamiento de una firma de ropa propia, conoce como nadie las tendencias punteras de cada momento. En este sentido, los vaqueros anchos se postulan como el gran éxito en materia denim de la temporada venidera. Los diseños de de pernera holgada y tiro bajo destierran a las propuestas entalladas, relegadas a un discreto segundo plano. Entre las elecciones de Gigi Hadid destaca además otro aspecto: todos sus vaqueros presentan rotos en la pernera. Este efecto ripped está presente en la pasarela, por ejemplo en las colecciones de otoño-invierno de firmas como Diesel o JW Anderson.

- El último reto de las hermanas Hadid al desfilar: aparecer con la cabeza rapada

A la hora de combinar estos vaqueros anchos y rasgados, Gigi potencia el aire informal del estilismo al completarlo con zapatillas. Casi siempre elige alguno de los múltiples modelos que forman parte de su vestidor, entre los cuales fichamos clásicos como las Converse All Star o creaciones tan codiciadas como las zapatillas de Off White. Si te apetece rendirte a la tendencia pero buscas una fórmula más arreglada, siempre puedes rematar el look con un calzado más sofisticado, por ejemplo unas sandalias de tacón o unos mules tipo joya.

Tampoco hace falta ser una experta para llevar bien este tipo de tejanos bajos y relajados, pero lo mejor para evitar errores de estilo es inspirarnos con los trucos de estilo de las que más saben de moda. Gigi Hadid apuesta siempre por el mismo tipo de combinación al añadir como prenda superior un cropped top en todas sus versiones. De esta forma, gracias a la cintura baja de los vaqueros y el corte de la camiseta, se enfatiza la estética relajada. Una vez más, basta con incorporar una camisa a la ecuación para lograr un vestuario menos desenfadado. Si tú también has sentido un flechazo FASHION con los vaqueros rotos, te alegrará saber que tanto en firmas de lujo como en marcas asequibles (de Zara a Mango o Pull&Bear), hay opciones para todos los estilos.

Haz click para ver ‘El Armario de Gigi y Bella Hadid’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!