Taylor Swift reinventa las reglas del traje con un original 'total look' estampado

Tan solo hicieron falta 24 horas para que el último disco de Taylor Swift se convirtiera en el álbum más reproducido de Spotify. Con Midnights se ha convertido en la reina de la plataforma, y aunque parece que no necesita promoción, la artista ha querido acudir al programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, para presentarlo y explicar cómo ha sido el proceso de creación de las 13 canciones que lo componen. Para la ocasión, ha elegido un conjunto que poco tiene que ver con los vestidos de pedrería y brillo con los que la hemos visto posar últimamente. Esta vez se ha decantado por un traje de pantalón y chaqueta con el que ha llevado el concepto de total look a otro nivel.

La cantante aparecía con un llamativo conjunto firmado por la diseñadora alemana Dorothee Schumacher. Un traje con estampado geométrico en blanco y negro, formado por una entallada chaqueta de hombros estructurados. A juego, en lugar de incluir el clásico pantalón de pinzas, Taylor Swift ha optado por la silueta que triunfa en el street style: un modelo tipo flare, ajustado en la cintura y ligeramente acampanado, capaz de estilizar la figura. Una prenda por la que últimamente también se han decantado celebrities como Victoria Beckham o Sara Carbonero.

Para completar su conjunto, Taylor ha sustituido la camisa que habitualmente acompaña este tipo de elecciones, con una camiseta de tirantes y cuello alto, de la misma firma. También ha llevado unos brillantes botines de plataforma en color negro, de Jimmy Choo. Un look en el que, una vez más, ha colaborado el estilista Joseph Cassell Falconer, quien no solo trabaja con la cantante a la hora de escoger los conjuntos que lleva a la alfombra roja, también ha sido el encargado de diseñar el vestuario de su último videoclip.