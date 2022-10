¡Por fin! Taylor Swift lanzará una canción basada en su relación con Joe Alwyn

Su relación comenzó a finales de 2016 y, sin embargo, es muy poco lo que sabemos de la historia de amor de Taylor Swift y Joe Alwyn. Un noviazgo que ha aportado a la cantante la calma y tranquilidad que tanto deseaba y que no logró con sus anteriores romances. Precisamente, en una entrevista con The Guardian, la propia artista explicaba el motivo que le había llevado a mantener su vida sentimental alejada del foco púbico: "He aprendido que si lo hago (compartir públicamente su relación), la gente piensa que está abierta a discusión, y no es así". Opinión que su pareja apoya y comparte. Quizá por eso ha sorprendido (y emocionado) tanto su última confesión: una de las caciones de su nuevo disco está basada en su relación.

El significado de Lavender Haze

Se trata del sencillo Lavender Haze, la canción con la que abre su álbum Midnights, el cual saldrá a la venta el próximo 21 de octubre. Según ella misma ha explicado a sus seguidores, "escuché la expresión lavender haze mientras veía Mad Men y la busqué porque me pareció que sonaba muy guay. Al parecer, era una expresión muy habitual en los años 50 y hacía referencia al hecho de estar enamorado". Ese momento en el que tus sentimientos hacen que todo brille a tu alrededor.

Taylor continúa hablando de lo complicado que resulta mantenerte en esa "nube" en la era de las redes sociales, donde cualquier relación queda expuesta a las opiniones de todo el mundo. "Como mi relación, en la que durante seis años hemos tenido que lidiar con rumores, comentarios y titulares en los medios, y simplemente lo hemos ignorado", explica. "Así que esta canción trata sobre el hecho de ignorar todo eso para proteger la realidad detrás de cada historia de amor".

El nuevo disco de Taylor Swift

Taylor anunció la llegada de este nuevo disco durante la gala de los MTV Video Music Awards el pasado mes de agosto y, desde finales de ese mismo mes ha utilizado sus redes para promocionar el álbum. Lo ha hecho a través de diferentes vídeos en los que mostraba el making of, y desvelaba el título de cada una de las canciones. Más recientemente comenzó a explicar el significado y la historia detrás de algunos de ellos, como ha sido el caso de Lavender Haze.