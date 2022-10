Zendaya sorprende en el desfile de Valentino con el traje brillante que llevarás en tu próxima fiesta

Hace unos días Zendaya desveló con su vestuario en las redes sociales una importante pista de lo que veríamos esta semana en el desfile primavera-verano 2023 de Loewe, cita a la que finalmente no pudo asistir. Después de que sus fans pensaran que la artista no estaría presente en la última edición de Paris Fashion Week que reúne a decenas de rostros conocidos, hoy se ha dejado ver por sorpresa para presenciar en primera fila las novedades de su querido amigo Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino. No solo ha ido a apoyar al diseñador italiano, quien la viste para las ocasiones más importantes, también a enamorarnos con su alucinante estilismo brillante que estamos deseando copiar para nuestra próxima fiesta.

No hay nada imposible para la actriz californiana, en todos los sentidos, pero también en lo que se refiere a su armario, así lo ha demostrado una vez más a las puertas de la pasarela de la casa italiana. ¿Quién dijo que no se podía combinar una chaqueta de sastre clásica con un short? Sí, esta ha sido la elección ganadora por la que ha optado la que consiguió el ansiado título de Fashion Icon el pasado año, un autendo muy atrevido pero al mismo tiempo delicado que recupera una de las tendencias estrella que marcaron la época de los ochenta: ¡los logos en su máximo esplendor!

Enfundada en un divertidísimo mono transparente ceñido a su cuerpo como si fuera una segunda piel, se trata de una pieza bañada con la letra 'V' de Valentino en negro e invertida que consigue un estampado de lo más novedoso y fotogénico que no pasa desapercibido ante nuestros ojos. Pero Zendaya no se ha limitado a llevar simplemente este tipo de trajes que adoran lucir las divas de la música como Dua Lipa, Jennifer Lopez y Britney Spears sobre el escenario. Para crear una imagen más glamurosa e impactante, ha necesitado la ayuda de su hada madrina, Law Roach -el estilista favorito de Hollywood-, y han añadido una elegante chaqueta oversize con el mismo patrón de pequeñas lentejuelas oscuras y un par de shorts de traje que sigue la dinámica.

Este conjunto de lo más llamativo que luce de forma sensacional, promete ser uno de los más bonitos que ha llevado esta temporada. Porque además de haber ha logrado un equilibrio ideal entre las prendas, también lo ha alcanzado con un maquillaje enfocado en sombras de ojos oscuras y labios con ese codiciado efecto gloss tan dosmilero. Y no olvides los complementos, quienes han tenido un papel principal. Pocas veces hemos visto a la intérprete optar por pendientes XL colgantes de abalorios negros como esta ocasión,y los ha combinado con los zapatos Cenicienta que adoran reinas, princesas y amantes de la industria, aquellos famosos tacones transparentes. ¿Querrá decir que retornarán definitivamente la fiebre por los logos y las transparencias?