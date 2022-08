La falda española de Lila Grace que su madre, Kate Moss, habría llevado en los 90

Que la moda española ha pasado a ser ya un básico en el armario familiar de las chicas Moss es un hecho. Hace unas semanas alabábamos la cápsula de edición limitada que ha diseñado Kate junto al equipo creativo de Zara, y ahora la pequeña del clan parece seguir los pasos de la supermodelo añadiendo a su maleta de vacaciones piezas con sello ibérico. No es la primera vez que vemos a la londinense optar por creaciones de este estilo en su día a día, pero en esta ocasión es mucho más especial porque ha estrenado una de las piezas que seguramente lució su madre en los noventa.

Para su idílica escapada con amigas por la costa italiana y francesa, Lila Grace ha demostrado con sus looks veraniegos, que abogan por la estética boho-chic, que su buen sentido del gusto no se queda olvidado sobre la pasarela, también forma parte de su vida fuera del trabajo y las cámaras, un don que comparte con la supermodelo de los noventa. Siguiendo su ya icónica estela, la de 19 años nos ha conquistado con una de las prendas atemporales que favorecen tanto si eres alta como si no superas el 1,60m, y casualmente es el tejido que popularizó Jane Birkin en pleno verano: el crochet.

Hablamos de la falda blanca de crochet, esta indumentaria de la ya consolidada marca Gimaguas que fundaron las gemelas Sayana y Claudia Durany, una firma que adoran las veinteañeras como Lila -expertas en la industria- porque transmiten a la perfección las tendencias originales. En este caso es de corte bajo y puedes adaptarla como mejor te venga, está fabricada en sus talleres de Barcelona, pero ya no está disponible en su página web -tenía un precio de 99 euros-.

La falda estrella del verano

¿Cómo sabemos que es una de sus favoritas? ¡Porque la modelo la lleva constantemente en sus días de vacaciones y la ha combinado de diferentes formas! Para dar un romántico paseo lo hizo con una camiseta crop de manga corta, cesta de mimbre en mano y moño bajo de bailarina con pañuelo estampado. Y para disfrutar de una jornada en la piscina, optó por combinarla con una camiseta de corte tank, bikini triangular verde con brillo de la marca Triangl y el famoso bucket hat de Jacquemus. ¿Y tú cómo lo harías?