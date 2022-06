De Kate Moss a Ana Mena: vuelve el look metalizado más famoso de los 90

La estética de finales de los noventa y principios de los años 2.000 cada vez se hacen más presente en los armarios de las artistas actuales, y la última que ha caído en las redes de esta tendencia que adoran las veinteañeras ha sido Ana Mena. La artista de Estepona, que está viviendo los mejores años de su carrera profesional, ha demostrado que además de tener un don musical inigualable, ¡es gran amante de la moda! Analizando el vestuario que suele lucir en los videoclips y conciertos que da alrededor de Europa, parece que hemos encontrado quién ha sido su referente de estilo secreto estos últimos meses.

Aunque las marca son las que suben a la pasarela las novedades en las que podemos inspirarnos, la realidad es que dejarse llevar por los looks que fueron todo un hito en el pasado, es la regla estrella del momento, y la cantante lo sabe. Así que con este llamativo dos piezas brillante compuesto de un crop-top y una minifalda que ha estrenado por su paso en Florencia, nos ha hecho viajar a través del tiempo recordando una de las fiesta más chic de la época.

Así es, Naomi Campbell y Kate Moss sorprendieron a todo el mundo enfundadas en vestidos tipo malla de Versace, y ahora Ana reinterpreta este momentazo con una original propuesta que resulta tener cierto sello español. Este conjunto que se adapta al cuerpo y le sienta de fábula lo firma Halcyton Studios, una marca emergente que nació en Buenos Aires en 2016 y que desde hace dos años opera en la ciudad de Barcelona. Pero, ¿qué es lo que le hace especial y diferente de las demás? Cada una de sus ya reconocidas piezas están creadas a mano por su fundadora, Sophie Dziovalas, y con la ayuda de una costurera.

En esta ocasión, la veinteañera ha combinado este look metalizado tipo disco con unas botas cowboy negras de la casa Off White creando una imagen totalmente diferente y un maquillaje que sigue la misma dinámica que la que ha popularizado la serie Euphoria. Pero parece ser que no es la primera vez que este tipo de vestuario se cuela en su guardarropa. Desde hace un par de meses Ana ha contado con el ingenio y la originalidad de Halcyton Studios optando por diferentes modelos de colores, como con un minivestido rosa; conjuntos ideales en los que inspirarte para tu próxima fiesta si buscas marcar la diferencia.