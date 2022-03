Ana Mena se suma al club de la 'GenZ' con maxi plataformas de colores

El triunfo de Ana Mena sobre los escenarios españoles e internacionales la ha convertido en todo un referente musical, pero también de estilo. No hay aparición que no nos sorprenda con su brillante estilismo, y es que la cantante de origen andaluz lleva mucho tiempo experimentando con su armario, hasta tal punto de postularse como una de las chicas más atrevidas del momento. Tanto es así que el último look que ha lucido esta semana en Madrid la ha conectado directamente con los vestidores más exclusivos de las embajadoras de la Generación Z. ¿Adivinas de qué pieza se puede tratar?

- Ana Mena deja claro en el Festival de San Remo que las botas mosqueteras han vuelto

La artista de 25 años ha vuelto ha confirmar con su presencia en un evento de belleza celebrado esta mañana en el centro de la capital, que además de conquistar al público con su voz, está al tanto de las últimas tendencias aptas únicamente para las amantes de los diseños extremos que no pasan desapercibidos. Hace unos días hablábamos del importante regreso de los tacones con plataformas que aman las chicas bajitas y que hemos visto en los recientes desfiles de Versace, Valentino, Gucci y Saint Laurent postulándose como el zapato imprescindible de 2022, y parece que la artista no ha dudado en añadirlas a su repertorio. En esta ocasión ha combinado a la perfección un bonito modelo azul cielo anudado al tobillo, un diseño muy primaveral al que ha añadido un minivestido ceñido y drapeado en tono salmón.

- Guiño a Italia y un look 'multitendencia': la elección de Ana Mena para ir al Festival de San Remo

Aunque es cierto que no es la primera vez que vemos a Ana pasearse sobre infinitos tacones de aguja con plataforma, ya lo hizo hace un par de meses con un modelo negro básico tipo sandalias, adelantándose así a la tendencia que ahora encabezan rostros más importantes del sector. Con esta acerta propuesta, digna de cualquier experta en materia, se suma al club de aquellas celebridades que ya las han lucido alrededor del mundo con su toque personal, como es el caso de la actriz Zendaya en color rosa a la salida de un desfile en la ciudad de París y Olivia Rodrigo en versión punk en una gala de premios de música en California. Seguramente volvamos a ver otra conexión entre su guardarropa y el de las otras veinteñeras que acaparan los titulares internacional, ¿será otro calzado? ¿un vestido? ¿o un maquillaje fantasía?