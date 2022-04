Guiño a Italia y un look 'multitendencia': la elección de Ana Mena para ir al Festival de San Remo

Después del comentado BenidormFest, donde Chanel ha resultado elegida para representar a España en la próxima cita con Eurovisión, ahora ha llegado el turno del Festival de San Remo, otra fecha obligada para los amantes de la música. En esta 72º edición del certamen, la cantante malagueña Ana Mena ha hecho historia al haber sido seleccionada como una de las artistas que podrá subir al escenario a defender su canción, Duocentomile Ore (versión italiana de Música Ligera), con la que podría representar a Italia en Eurovisión. A su llegada a la alfombra roja del festival, celebrado en el teatro Ariston de la ciudad que da nombre al evento, la artista ha recibido el cariño del público y ha demostrado que sin duda es una de las grandes promesas de la industria.

Con un look ideado por el estilista Víctor Blanco, la cantante se ha decantado por un conjunto negro total. A pesar de la sencillez que suelen encerrar este tipo de apuestas, Ana ha conseguido que su vestuario resulte innovador gracias a su habilidad para conjugar dos tendencias poderosas. El diseño, firmado por Giorgio Armani, está formado por una americana negra con efecto brillante, una apuesta de corte clásico que añade un cuello de solapas y se cierra con un único botón central, dando lugar a un favorecedor escote en pico. Debajo de esta prenda, el relevo ideal del ubicuo vestido negro, la cantante completa el estilismo con unos pantalones cortos satinados, también en negro. Este acabado fluido se ha convertido en el guiño a las tendencias preferido de las expertas que buscan sorprender sin grandes esfuerzos. Lo hemos visto en el Stree Style, con camisas satinadas en todas sus versiones, pero también en la pasarela, algo que demuestra que este año el efecto satinado no se limita a los vestidos.

Para mantener la estética minimalista, nada mejor que unas sandalias de tiras sin detalles extra. En su caso, se ha decantado por un modelo plateado con hebilla al tobillo y perteneciente a la firma italiana Le Silla. La elección de ambos sellos italianos se podría entender como un guiño al país que acoge el Festival. Respecto al look de belleza, su larga melena rubia, peinada con raya central, funciona como el perfecto toque final de este look que no necesita grandes accesorios.

- Ana Mena, nueva diva sobre el escenario

Un año prometedor

Sea cual sea el resultado del Festival de Sanremo, sin duda 2022 será el año de Ana Mena. La cantante y actriz ha explicado en una entrevista reciente en FASHION que tiene un estilo musical "muy variado. Me gusta desde la balada a un tema con quejíos de flamenco o algo más urbano... No me gustan las etiquetas". De momento, habrá que esperar para saber si será Ana Mena quien se enfrente a Chanel en la próxima gala de Eurovisión. Además, podemos verla en la segunda edición de Idol Kids, el programa de Telecinco donde se estrenó ayer como jueza.