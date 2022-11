Alerta FASHION: el top joya en forma de 'X' que ha conquistado a actrices, modelos e 'influencers'

Cada temporada, hay prendas que, sin pretenderlo, se convierten en la tendencia más buscada de todas, esa que no dejamos de ver en alfombras rojas, fiestas y photocalls. Aunque no hay una regla específica que determine qué o qué no se hará viral, hay un elemento común que nos da pistas: siempre es la prenda, o en su defecto, complemento, que pone de acuerdo a todo tipo de celebrities: desde actrices a modelos, pasando por supuesto, por las influencers. Y, como no podía ser de otra forma, este otoño/invierno, también tiene ya su nuevo imprescindible. ¿Adivinas qué puede ser?

Chiara Ferragni, la reina del 'street style' en la Semana de la Moda

Se trata del top joya de Louis Vuitton de la colección Resort 2023, ese en forma de cruz que ya pudimos ver en el street style de la pasada Semana de la Moda de París. Aunque ha sido difícil quedarnos con una sola prenda vista durante ese largo mes dedicado a la moda en las diferentes capitales del mundo, este top se ha erigido como algo imprescindible que no te puede faltar en tu armario. ¿Por qué? Porque no solo es muy favorecedor ya que define la silueta al dejar los hombros al aire, sino que también, es perfecto para los eventos de noche que están por venir gracias a los destellos metalizados que tiene. Además, el ver a Chiara Ferragni con él o a la actriz de Los Bridgerton, Phoebe Dynevor, nos ha convencido por completo.

Phoebe Dynevor triunfa en la alfombra roja con el color más inesperado de la temporada

Su versión más informal

Como ves, hay diferentes opciones, pero todas igual de bonitas y ponibles. Esta que hemos visto en la modelo Georgia Fowler, en la imagen inferior, es también una de nuestras favoritas porque nos enseña a llevarlo de manera más informal. La top neozelandesa ha dejado los brillos a un lado, y se ha decantado por su versión en blanco y negro. Así, lo ha combinado con una falda de tiro bajo con los mismos colores y una botas altas en beige. Un look muy dosmilero para acudir a la apertura de la exhibición de la casa de moda francesa.

Zara ya tiene su propio top joya

Y, como suele ser habitual, no hay prenda que se haga viral que no pase a ser imitada o versionada por el resto de tiendas. Una buena opción si quieres hacerte con un top parecido al de Louis Vuitton, es este de Zara (29,95 euros), que ha ido más allá y lo ha convertido en la prenda perfecta para salir de fiesta. En plateado y con flecos de lentejuelas, pero con la misma esencia, es decir, cruzado y dejando los hombros al aire.