Phoebe Dynevor triunfa en la alfombra roja con el color más inesperado de la temporada

Ya lo advirtieron hace meses los diseñadores con sus propuestas sobre la pasarela: la 'colormanía' se apoderaría de nuestro armario primaveral. Dicho y hecho. Si te has fijado bien en las tendencias de esta temporada, habrás observado que en las tiendas no faltan los colores pastel o los tonos neón, algo que también se traslada a la alfombra roja, como hemos podido comprobar durante los últimos eventos. Anoche se celebraba en Nueva York la gala benéfica The Prince's Trust, a la que multitud de celebrities asistieron con sus mejores galas. Y una de las encargadas de romper con el negro clásico de la etiqueta fue Phoebe Dynevor, quien decidió apostar por uno de los colores más inesperados de la temporada. La actriz de Los Bridgerton fue la única que se atrevió a llevarlo con un inesperado éxito.

La intérprete hacía así su aparición con un espectacular vestido satinado en color verde menta. Un diseño de Louis Vuitton formado por un corpiño de corte asimétrico y una falda plisada con volumen, que combinó con unas sandalias de tacón plateadas. Aunque sin duda, lo que acaparó la atención fue este particular color, que aportaba una luz espectacular gracias al tejido de seda. Un color que quizá puede resultar algo complicado de llevar, pues al ser un tono tan empolvado, podríamos correr el riesgo de crear un efecto apagado en las pieles más claras. Sin embargo, Phoebe Dynevor supo muy bien cómo lograr el contraste perfecto para conseguir que este color le favorezca al máximo.

¿Su truco? Introducir un color complementario como el rojo en un potente labial que aportaba un toque especial a su maquillaje. Una elección que resaltaba su piel y que además combinaba perfectamente con su pelo, y es que la intérprete ha sido una de las últimas en unirse a la coloración ante la que ya se han rendido famosas como Sydney Sweeney o Kendall Jenner, con un pelirrojo frambuesa capaz de dulcificar las facciones.

Su nuevo color favorito

No es la primera vez que la británica demuestra lo bien que puede sentar un color como este. De hecho, el pasado noviembre se adelantó a las tendencias llevándolo en un look de fiesta nada previsible. De nuevo confió en Louis Vuitton para lucir este diseño de su colección otoño/invierno 2020-2021, un modelo satinado y en el mismo verde pálido, que combinaba encaje y volantes, logrando un look romántico que, inevitablemente, recordaban a los de su personaje, Daphne Bridgerton. Y, de nuevo, ¿puedes observar cómo lo combinó? ¡Exacto! Con un infalible labial rojo que quedaba así de bien.