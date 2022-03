Por qué nos encanta el estilo de Simone Ashley (en 'Los Bridgerton' y en la vida real) ❤

Tan solo ha necesitado un par de días (e incluso podríamos hablar de capítulos) para tocar la cima del éxito de Netflix y llegar a ser imagen de portadas internacionales de moda, pasearse por las alfombras rojas más importantes de la industria y presenciar los desfiles más deseados en primera fila, como el de Valentino en París. Simone Ashley, la veinteañera que protagoniza la segunda temporada de Los Bridgerton, ¡está de celebración! No solo por su éxito rotundo en la producción de la plataforma que ya acumula millones de visualizaciones desde su estreno el pasado 25 de marzo, también porque hoy sopla 27 velas, coincidiendo con una de las etapas más importantes de su carrera de interpretación, pero también por sus conocidas colaboraciones con marcas de moda.

No solo ha alcanzado la cima frente a la cámara al nivel de la que encarna el papel de Daphne Bridgerton -Phoebe Dynevor-, también se ha postulado como un referente de estilo tanto para la Generación Z como para los millennials, porque si en la serie de época nos ha enamorado con maravillosos trajes que siguen la estética Regencycore -obra de la diseñadora de cine Ellen Mirojnick-, en la vida real... ¡su armario tampoco se queda atrás! No hay ocasión que la británica no nos sorprenda con su elección de vestuario, ya sea con minivestidos plagados de lentejuelas y plumas, diseños con cola y aberturas infinitas, delicadas transparencias... No tiene miedo a lucir casi ninguna tendencia, por eso se ha convertido en la inspiración de todas aquellas chicas que quieren vestir de forma original.

Como mencionábamos anteriormente, con motivo de su cumpleaños, hemos encontrado la excusa perfecta para deleitarnos en su estilazo, y como la estrella que es -tanto dentro como fuera de escena-, siempre hay un hada madrina detrás de este ingenio FASHION que ya ha dado la vuelta al mundo. La suya es la estilista Rebecca Corbin-Murray, la misma que trabaja con rostros del calibre de Lily James, Cara Develigne y Florence Pugh, por eso no nos extraña que su vestidor sea una auténtica fantasía y que queramos copiarlo para nuestra próxima cita.

Sin lugar a dudas Simone se ha ganado en un abrir y cerrar de ojos el título de 'la chica de moda' del momento, no solo por su brillante actuación en Los Bridgerton que nos apasiona, también por su buen sentido del gusto que se ve reflejado en cada aparición. De ahí a que sea uno de los perfiles más buscados de la temporada, porque eso influyentes marcas como Loewe, Chanel, Prada, Hermès, Piaget, Tiffany & Co entre otras quieren contar con su presencia en eventos, pero también con su ojo avispado para las tendencias más punteras y chic. ¿Habrá sembrado huella el romántico pero también serio guardarropa de su personaje Kate Sharma? Por lo pronto todo lo que lleva -tanto en formato de prendas como en pinceladas de belleza- nos ha conquistado a primera vista, ¡bienvenida a nuestro radar FASHION, Simone!