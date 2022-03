De 'Sex Education' a 'Los Bridgerton': por qué Simone Ashley será la chica de moda en 2022

Gracias a Netflix, hemos podido conocer a nuevas actrices que nos han conquistado incluso más allá de la pantalla chica o el ordenador. No hay mejor ejemplo de ello que Phoebe Dynevor, cuya interpretación como Daphne Bridgerton fascinó a Louis Vuitton al punto de nombrarla embajadora, o Mimi Keene, la estrella de Sex Education que recientemente viralizó un vestido español. En 2022, para nuestra sorpresa, será justamente una intérprete de ambas series quien fije las próximas tendencias de moda: Simone Ashley. El pasado verano, se convertía en imagen de la fragancia Paula's Ibiza, de Loewe, y parece que esto es solo el comienzo.

Simone Ashley, una protagonista arriesgada pero poco conocida

A pocos meses del estreno de la segunda temporada de Los Bridgerton, que está confirmado para 2022, Simone Ashley sigue la estela de las protagonistas de The Crown, Emily In Paris o Gambito de Dama como objeto de los posados más esperados de los recientes eventos de moda. Quien interpretará al interés romántico de Anthony Bridgerton en la próxima entrega se encuentra las invitadas VIP que deslumbran con sus looks de fiesta. Recientemente, fue una de las invitadas de honor a la cena de una importante casa joyera, en la cual optó por reinventar los códigos del vestido negro con un diseño deconstruido de aberturas y nudos estratégicos, obra de Magda Butrym, que complementó con stilettos negros y un clutch metalizado para ceder el foco a su impresionante gargantilla de diamantes y cristales de Swarovski.

¿Será la nueva musa de la moda?

La semana anterior, Valentino contó con Simone para el lanzamiento londinense de su línea de belleza, cena que puso a prueba sus habilidades para llevar el traje fucsia que ha arrasado entre las estilistas de moda con un body de escote profundo, sandalias rosa chicle con tachuela y bolso stud sign morado. ¿Se avecina una colaboración de lujo? No extrañaría, pues la misma casa romana puso sus ojos en Zendaya justo después del lanzamiento de Euphoria y hoy la actriz ya presume del título oficial de Icono de Moda de 2021, ostentando contratos con Lâncome, Bvlgari y, por supuesto, Valentino.

Son escasas las oportunidades que hemos tenido de verla sobre la alfombra roja o de cara a los fotógrafos, pero poco a poco la intérprete de origen indio se está haciendo notar ante las marcas de moda más exclusivas. Esta temporada Primavera/Verano 2022 acudió a su primer desfile de Chanel, un privilegio del que a sus 25 años apenas gozan unas pocas chicas de moda, como Margaret Qualley o Lily-Rose Depp. Habrá que esperar aún para conocer en profundidad sus dotes como protagonista, pero sin duda en la moda ya tiene un camino trazado.

