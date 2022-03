Emma Corrin y Anya Taylor-Joy, un duelo de estilo con los looks más virales de los Emmy

Tras su cancelación en 2020 por motivos de la pandemia del coronavirus, los Premios Emmy vuelven a contar con alfombra roja presencial y lo hacen por partida doble, pues hemos podido ver a sus invitados desfilar por el Microsoft Theather de Los Ángeles y por el Soho House de Londres. Dos citas que nos han dejado lookazos para la historia entre las actrices presentes. Sin embargo, hubo dos actrices que consiguieron con sus elecciones convertirse en las virales de la noche, Emma Corrin y Anya Taylor-Joy. Y aunque no se llevaron una estatuilla en las correspondientes categorías en las que figuraban como nominadas, sí que lograron atrapar todas las miradas y generar infinidad de comentarios por sus apuestas de moda.

Los detalles de Emma Corrin que marcan la diferencia

Aunque no se llevó una estatuilla, su papel de Diana de Gales en The Crown le ha servido para figurar como una de las estrellas de la noche, pues estaba nominada a un Emmy en la categoría de mejor actriz protagonista de drama (se llevó el galardón su compañera de reparto Olivia Colman que interpreta a la reina Isabel II). Sin embargo, ella supo cómo magnificar su presencia con un look que no ha dejado a nadie indiferente. Para la ocasión, eligió un sencillo vestido palabra de honor en color vainilla de Miu Miu. Una elección que supo viralizar por la forma de combinarlo, ya que lo acompañó de unos largos guantes y un gorro de inspiración nadadora que se convirtió en el accesorio más reiterado en la colección de Otoño/Invierno 2021-2022 de la firma italiana, el cual se inspirada en la moda de montaña. Además, y para mayor dramatismo, lució una manicura que mostraba sus uñas muy largas y afiladas, un trabajo de la estilista Simmy Cummings.

Un estilo Old Hollywood que ha recordado a una princesa Disney

Si Emma Corrin se convirtió en la más viral de Londres, Anya Taylor-Joy conseguía el mismo efecto a 8.750 kilómetros de distancia, es decir, desde Los Ángeles. Allí, la protagonista de Gambito de dama, papel por el partía como nominada como mejor actriz protagonista de miniserie o película para televisión (finalmente, la estatuilla se la llevó Kate Winslet por su interpretación en Mare of Easttown), lució un conjunto de Dior Alta Costura que estaba compuesto por un vestido de estilo lencero que recordaba a la epoca dorada de Hollywood y un abrigo amarillo con grandes mangas y larga cola. Precisamente, esta última prenda es que le ha convertido en objeto de divertidos memes, pues muchos han encontrado una aparentemente similitud con la princesa Bella de Disney.

Decenas de quilates de diamantes

Y si su look llamó la atención, las joyas que lució Anya Taylor-Joy tampoco pasaron desapercibidas. En concreto, lució impresionantes piezas de Tiffany & Co.: collar Diamonds by the Yard de Elsa Peretti en platino y más de 30 quilates de diamantes, que dejó caer por su espalda que quedaba al descubierto con el escote posterior que presentaba su vestido; pulsera de más de 26 quilates de diamantes y un zafiro amarillo de más de 11 quilates sobre platino (colección Blue Book), anillo con 17 quilates de la misma gema sobre platino y anillo Victoria en platino y diamantes.