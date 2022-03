El estilazo de Simone Ashley y Charithra Chandran en el preestreno de 'Los Bridgerton'

Anoche el Museo Nacional Británico de Arte Moderno se vistió de gala para acoger uno de los eventos más esperados de la temporada. Más de un año hemos tenido que esperar para recibir a la segunda temporada de Los Bridgerton, que llega el 25 de marzo a Netflix y que anoche vivió su preestreno en Londres. Durante el desfile de sus protagonistas por la alfombra roja, pudimos ver una clara inspiración en el estilo Regencycore, aquel inspirado en la época en la que transcurre la serie y que ha logrado traspasar la pantalla para colarse en citas como la Fashion Week Madrid. Entre las elecciones de las invitadas no faltaron los vestidos con volumen, las plumas, los bordados brillantes e incluso los vestidos de cola, como fue el caso de Charithra Chandran, que posó con un original diseño floral de Carolina Herrera.

Aunque no todas las asistentes decidieron apostar por los volúmenes y los tejidos brillantes. Fue la hermana mayor de Charithra Chandran en la ficción quien se salió del molde para aparecer con uno de los conjuntos más atrevidos de la velada. Simone Ashley quiso celebrar su debut en Los Bridgerton -donde protagonizará el romance clave de esta temporada- con una tendencia que sorprendería a la mismísima reina Charlotte y sobre la que seguro escribiría Lady Whistledown. La intérprete apareció con una conjunto transparente de encaje negro, un tejido muy presente durante esta temporada de primavera-verano, que protagonizaba la mayor parte de su look.

Simone escogió este diseño de la nueva colección de Gucci formado por una falda larga de encaje adornada con terciopelo verde plisado. La acompañó con un crop top con volantes de la misma firma en color blanco, y completó su look con unas sandalias de tiras Louboutin Loubiloo y unos guantes largos, uno de los accesorios más elegantes por los que últimamente apuestan las chicas de moda de la 'Gen Z'. Una sombra de ojos potente en color burdeos y unos pendientes en oro blanco completaban el estilismo de Simone, que algunos han definido ya como "gótico chic". Detrás de su elección se encuentra la estilista Rebecca Corbin-Murray, con quien la actriz lleva trabajando desde el año pasado, y quien ha orquestado algunas de sus mejores apuestas de vestuario. A ella recurren también celebrities como Lily James, Cara Delevingne o Florence Pugh.

Un estilo muy diferente al de la serie

Si tuviésemos que definir la forma de vestir de Simone Ashley, el adjetivo "clásico" no entraría exactamente en la lista. Y es que la actriz no es precisamente partidaria del Regencycore que Los Bridgerton -o más bien su diseñadora de vestuario, Ellen Mirojnick- han puesto de moda. De hecho, durante la promoción de la segunda temporada ha explicado que le ha resultado muy difícil llevar corsé durante el rodaje, una prenda de la que no es nada partidiaria. En sus apariciones públicas prefiere optar por looks modernos y coloridos. Así lo dejó muy claro durante la Semana de la moda de París con este vestido que llevó al desfile de Valentino, un outfit mucho más propio de Olivia, su personaje en Sex Education.