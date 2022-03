¿Qué tienen en común el armario de 'Becoming Jane' y 'Los Bridgerton? ¡Una tendencia muy FASHION!

Hace década y media que la película Becoming Austen -en español La Joven Austen- vio la luz por primera vez en las salas de cine. Una cinta biográfica histórica- sobre la célebre escritora Jane Austen, dirigida por Julian Jarrold y protagonizada por Anna Hathaway (coincidiendo en aquel momento con su exitoso papel en El Diablo viste de Prada). En esta ocasión su personaje no vestía de marcas de renombre ni tenía una exclusiva vida en el centro de Manhattan. El repertorio de vestuario de la producción que hoy recordamos, estuvo a cargo de la diseñadora irlandesa Eimer Ni Mhaoldomhnaigh y marcó un antes y un después en la industria del cine. Tanto que el característico estilo de finales del siglo XVIII del armario femenino lo hemos visto reflejado en proyectos actuales que se han convertido en un éxito.

Vestidos de corte imperio con escotes cuadrados, los clásicos corsés a casi todas las horas del día, guantes largos de seda, colores básicos como el azul... ¿A qué te recuerda esta brillante elección que lució y popularizó Jane Austen? Sí, lo sabemos: a Los Bridgerton. Aunque ambos proyectos se han desarrollado en temporadas totalmente diferentes -uno a finales del XVIII y el otro a principios del XIX-, en sus armarios hemos encontrado piezas claves que corresponden con la época en las que están inspiradas, esta última producción de la que hablamos está en manos de la conocida diseñadora Ellen Mirojnick (la misma que batutó Cinderella). Aunque la estética de los noventa y de principios de milenio esté ganando terreno entre la Generación Z estos últimos meses, las amantes de novelas románticas saben que el guardarropa de estas chicas nunca pasa de moda. Ejemplo de ello es la célebre producción de Netflix que ha traído de regreso este tipo de ropa convirtiéndolas en todo un hito.

Bailes de salón, pretendientes en cada reunión de sociedad, largos paseos por paisajes maravillosos... Hay mucho más en común que el armario de sus protagonistas, pero en esta especial ocasión hablaremos de esta bonita y vistosa tendencia conocida mundialmente como Regencycore que se ha colado en el día a día de las expertas en moda. No importa si vives en una casa inglesa en medio del campo o en un pequeño piso en las amplias avenidas de Madrid, porque siempre es un buen momento para enfundarte en creaciones con ese guiño de época que tanto nos apasiona, ¡incluso para un look de invitada! Nunca antes las referencias de estilo a la Regencia inglesa (que data desde el año 1811 hasta 1820 aproximadamente) han estado tan a la orden del día. Con el aniversario del filme de Hathaway podemos confirmar que hay historias y vestidores que no sufren el paso del tiempo y siguen marcando el ritmo de la industria.

Aunque es cierto que en el caso de Becoming Jane su repertorio es más austero y sencillo, sí que hemos localizado estas similitudes con respecto Daphne Bridgerton y Kate Sharma, -personaje que podrás conocer en la segunda temporada que se estrena el 25 de marzo- y la conocida novelista británica. Una conexión muy FASHION que como mencionábamos antes ha influido no solo a otras importantes producciones cinematográficas de época -como la serie La edad de Oro de HBO protagonizada por la hija de Meryl Streep-, también en colecciones de grandes modistas. Firmas como Erdem y Simone Rocha construyen sus colecciones siempre con guiños a esa estética "de época". Y es que seguramente este estilo tan llamativo y fotogénico, se consolidará en los armarios más exigentes del sector, instaurando así una nueva era para aquellas que buscan estilismos de invitada diferentes sin dejar a un lado la elegancia y el gusto por lo que realmente es vintage.