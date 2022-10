Aitana y Rosalía vuelven a coincidir: así llevan los vaqueros más atrevidos de los 2000

Posiblemente los llevaste así hace unos cuantos años, y si no lo hiciste porque la moda dosmilera te pilló demasiado pequeña como para poder elegir tus propios looks sin la imposición de tu madre, ahora es posible que sí caigas en esta tendencia a la que ya se han apuntado varias de tus celebrities favoritas. Se trata de llevar los pantalones, en su mayoría de tiro bajo, con una vuelta en la cintura. Es decir, como si te quedaran grandes y los quisieras remangar. ¿La última es sumarse a esta moda rescatada de los 2000? Aitana. La cantante, que está de gira por México, está apostando por looks cómodos y muy Y2K. Y, si miras bien sus pantalones, verás que son de la conocidísima marca Dickies, esa que tanto se llevó hace un par de décadas, y por la que ahora apuestan tanto Bella Hadid como Kaia Gerber.

El nuevo armario de Aitana: mezclas 'Y2K' y conexión con iconos de estilo

Aunque esta idea viene directa de los años 2000, volvimos a verla hace un par de temporadas en el desfile de Alexander Wang, donde Kendall Jenner se subió a la pasarela con unos vaqueros blancos, con el botón desabrochado y con la cintura remangada. Desde entonces, esta moda se ha ido imponiendo cada vez más, tanto que casi todas las tiendas han añadido un par de pantalones de este tipo. Puede que esta tendencia no te convenza del todo al principio, pero estamos seguras de que lo hará. Principalmente, porque favorece a todos los tipos de cuerpos ya que, no necesariamente tienes que llevarla con los pantalones a la cadera. También puedes adaptarla a los pantalones de tiro alto e incluso a los que son de vestir. ¿Cómo hacerlo? Puedes desabrocharlos y remangarlos, o simplemente, buscar unos que ya vengan con la cintura dada la vuelta, simulando el efecto. Aquí te damos algunas propuestas para copiar el look.

Vuelven las joyas que llevábamos de niñas y son la nueva obsesión 'Y2K'

Además, esta tendencia ha vuelto a poner de acuerdo a Aitana y a Rosalía, quien también se ha apuntado a esta moda de los pantalones con vuelta a la cintura. Las dos cantantes visten de manera muy parecida porque, entre otras cosas, suelen escoger diseños de Pepa Salazar. Así, en esta ocasión, Rosalía ha apostado por combinar sus vaqueros anchos con un corsé, un look completamente Y2K, una tendencia que, por el momento, va a seguir llenando nuestro armario. Si a ti también te gustan, una de las mejores opciones es hacerse con unos vaqueros con vuelta. Este tipo de pantalones, además de ser muy cómodos, son súper versátiles y podrás llevarlos desde al trabajo con un jersey de punto, hasta cuando salgas con tus amigas con un corsé como hace Rosalía, o con un crop top con strass para darle un aire más de fiesta.