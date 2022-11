Aitana y Miguel Bernardeau: similitudes y diferencias entre sus personajes Disney y la vida real

Aitana y Miguel Bernardeau son una de las parejas de moda, y esta semana más si cabe. La artista y el protagonista de Élite o 1899 han estrenado La última, el proyecto que más les ha unido. La expectación en torno al estreno de la producción es máximo, en primer lugar, por ver a los dos protagonistas, enamorados en la vida real, compartir pantalla; pero también porque trasladan a la ficción parte de sus vidas.

La serie gira en torno al fracaso, al triunfo y a los caminos que hay que recorrer para alcanzar nuestras metas. Junto a Miguel y Aitana hay un reparto de auténtico lujo, en el que destacan nombres tan reconocidos como Luis Zahera o Aitor Luna, el protagonista de La catedral del mar. En cinco capítulos veremos cómo discurren las vidas de Diego y Candela que, como en la vida real, también se enamoran. Pero ¿qué similitudes y qué diferencias hay entre la vida real y la ficción?

La manera de conocerse: ¡nada que ver!

En La última, Candela y Diego se encuentran por casualidad y ella le recuerda que fueron compañeros de instituto. De la conversación se sobreentiende que no se llevaban nada bien, de hecho parece que a ella Diego le cae fatal. Diego, por su parte, se burlaba de Candela en aquella época, y le sorprende lo mucho que ha cambiado. En la vida real, Aitana y Miguel, que llevan juntos cuatro años, comenzaron a salir (primero como amigos) gracias a la iniciativa de la artista que quería conocer a su hoy pareja y decidió poner una imagen en su perfil social de Élite, la serie con la que su novio se hizo popular en nuestro país. Miguel le contestó y… el resto es historia.

La afición de Miguel/Diego por el deporte

Es cierto que tanto en la realidad como en la ficción Miguel Bernardeau es un gran deportista. Su personaje es boxeador, o más bien aspira a serlo. Y esta disciplina no deja de ser un deporte de contacto con cierto grado de violencia. En la vida real, el hijo de Ana Duato adora los deportes acuáticos, en especial, el surf. De hecho, es habitual que comparta imágenes con la tabla y en el mar Mediterráneo.

Aitana/Candela persiguen el mismo sueño

Este es, seguramente, el detalle que más las caracteriza. Mientras que Diego sueña con ser boxeador y Miguel es actor, Aitana tuvo el mismo sueño que Candela en la ficción que se estrena hoy, ambas quieren convertirse en una gran cantante. Además, en la vida real también hemos sido testigos de cómo ese sueño se hizo realidad, ya que la carrera de la intérprete de temas tan exitosos como Vas a quedarte o Corazón sin vida comenzó en la academia de Operación triunfo.

En la serie hay una escena en la que Diego tiene que cantar y lo hace muy mal, por lo que cabe imaginar que eso de entonar no es lo suyo. Sin embargo, Aitana reconoce que es solo parte de la actuación y que Miguel en realidad canta bastante bien, pero decidió que su personaje no supiera hacerlo. ¡Es lo que tiene ser un gran actor!

Candela renuncia a parte de su vida personal para alcanzar la fama… ¿y Aitana?

Aitor Luna, que da vida al representante que descubre a Candela, le exige que deje atrás amigos y parte de su vida para centrarse en la música. También le sugiere que no se enamore de nadie. Sin embargo, Aitana no solo no renunció ni a amigos ni a familia (ni, por supuesto, al amor), sino que se ha apoyado en ellos para lograr su meta.

La última ya está disponible en Disney+, y parece que este no va a ser el último trabajo de Aitana como actriz, ya que ha terminado de rodar Tras la pared, una película que protagoniza junto a Miguel Ángel Muñoz y Paco Tous. Se nota que la experiencia le ha entusiasmado.