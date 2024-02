Aitana, una estrella que brilla también en San Remo... ¡bailando 'Sarandonga'!

Loading the player...

Aitana ya ha demostrado con creces y en múltiples ocasiones que su éxito no entiende de fronteras. La cantante es una estrella internacional no solo en España, sino también en Latinoamérica e incluso en Estados Unidos, como pudimos comprobar recientemente durante un partido de los Lakers. Ahora, la exconcursante de Operación Triunfo -que estuvo en la academia hace ya seis años- está dispuesta a conquistar también un escenario italiano. Aitana va a actuar en el festival de San Remo junto a Sangiovanni, con quien colaboró en el tema Mariposas. La cantante ya se encuentra en la ciudad, y su llegada ha sido muy divertida, ¡bailando Sarandonga! Dale al play y no te lo pierdas.

