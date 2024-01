El reencuentro entre abrazos de Amaia y Aitana que se ha hecho viral

Loading the player...

Han pasado ya más de seis años desde que Amaia Romero y Aitana Ocaña se conocieron en una de las ediciones más exitosas de la historia de Operación Triunfo. Y, aunque han seguido caminos profesionales muy distintos, su relación sigue siendo estupenda. Lo demostraron en 2022, cuando lanzaron su colaboración La canción que no quiero cantarte. Ahora, han protagonizado un divertido reencuentro que ha revolucionado a los fans de OT. Aitana no se ha perdido el concierto en Madrid de Stella Maris, el grupo de la serie La Mesías, dirigida por Los Javis, en la que precisamente participa Amaia. Las dos amigas se saludaron con mucho cariño, entre abrazos, y han compartido el vídeo del momento. La cantante de Las Babys, además, conoció a los más jóvenes del elenco de La Mesías, que se quedaron boquiabiertos al verla. "Os amo y os admiro, qué pedazo de serie y de viaje La Mesías, todos los premios del mundo os vais a llevar. Qué regalo nos habéis dado a todos. Te amo @amaia, mucho", ha comentado. Dale al play y no te lo pierdas.

-Aitana, ¿enamorada de este modelo e 'influencer' catalán?