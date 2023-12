Amaia Romero triunfa en Japón: de una placa con su nombre a su visita con las autoridades en Yamaguchi

La fama de Amaia Romero traspasa fronteras. Su último triunfo lo ha logrado ¡en Japón! Desde que ganó Operación Triunfo, la cantante pamplonesa no ha dejado de cosechar éxitos. Uno de sus últimos trabajos ha sido en la serie de Los Javis, La Mesías, donde interpreta a Cecilia, una de las hermanas Puig Baró que forman el grupo de pop católico Stella Maris. Esta semana, Amaia se ha trasladado a la ciudad japonesa de Yamaguchi, donde ha recibido un gran homenaje.

A principios de 2022, Amaia publicó su tema Yamaguchi, cuyo título da nombre a la ciudad japonesa y a un parque situado en su ciudad natal, que es muy importante para ella, ya que fue uno de los sitios que marcó su infancia. “Hay un parque en mi Pamplona. Que yo quiero recordar. Florecí con los cerezos. De aquel bonito lugar”, así comenzaba la canción que se ha convertido en el motivo por el cual la artista ha viajado hasta Japón. Por si fuera poco, la exrepresentante de España en Eurovisión en 2018, a principios de este año, lanzó una nueva versión de este tema en japonés. Es por ello que las autoridades del país nipón han decidido agradecerle su labor colocando una placa conmemorativa con el nombre de la cantante en un parque de Yamaguchi.

“Estoy alucinando”, decía Amaia en la pieza emitida por NHK, la corporación pública de radio y televisión de Japón. Durante su estancia, la artista ha aprovechado para visitar distintos medios de comunicación locales, donde ha podido deleitar a los espectadores con su espectacular voz y, además, ha tenido la oportunidad de promocionar el concierto que dará el domingo en la ciudad nipona. El fragmento de su aparición televisiva no ha tardado en hacerse viral en España y sus fans no dan crédito de lo que está sucediendo. “Yamaguchi es un parque en el que yo he pasado mucha parte de mi vida y le tengo muchísimo cariño”, ha confesado.

Amaia ha sido la encargada de compartir a través de su perfil público todos los momentos que está viviendo durante su visita a Japón. La artista ha participado en un evento donde han estado presentes las autoridades locales y donde ha firmado la portada del tema versionado al idioma y ha recibido varios detalles en manos del representante japonés. La relación entre Pamplona y la ciudad japonesa comenzó en 1980 cuando se convirtieron en ciudades hermanas. A partir de 1997, Pamplona cuenta con el Parque Yamaguchi, creado por paisajistas japoneses como emblema de esta unión.

Su último proyecto: ‘La Mesías’

La Mesías es el último proyecto audiovisual de Los Javis y del cual Amaia es una de las grandes protagonistas. “¡Mi era actriz! He participado en La Mesías, la nueva serie de Javi Calvo y Javi Ambrossi”, escribía en un post cuando anunció su salto al mundo de la interpretación. La autora de Te Invito ha debutado interpretando a Cecilia, una de las integrantes del grupo pop católico Stella Maris e hijas de Montserrat y Pep. “Me siento tan afortunada de formar parte de algo tan fuerte… Gracias a toda la gente que he conocido que es increíble. Y a mi hermano y hermanas, me ha encantado hacer esto con vosotras”, relataba junto a unas imágenes en la que mostraba a todo el equipo.