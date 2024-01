Aitana, ¿enamorada de este modelo e 'influencer' catalán?

Los fans de Aitana Ocaña están totalmente revolucionados al saber que la cantante podría estar de nuevo enamorada. Todas las alarmas han saltado por un vídeo que está circulando por las redes sociales en el que la intérprete de Las Babys aparece charlando muy cómplice con el modelo, empresario e influencer Biel Juste en un bar de Costa Rica. Hay que recordar que la artista pasó allí parte de las fiestas navideñas y coincidió con Biel, tal y como puede verse en las imágenes. Pero la cosa no queda ahí.

Coindicencias

Sus seguidores han estado analizando al milímetro las fotos que publicaron de su reciente viaje a Costa Rica y se han dado cuenta de que hay muchas más coincidencias. Aitana compartió un vídeo subida a un quad de color rojo idéntico al que aparecía conduciendo el modelo catalán en otro vídeo.

Además, al darle al zoom puede verse que la cantante lleva un collar que pertenece a la firma de joyería de Biel, TwoJeys. Se trata de una pieza que pertenece a la colección 'Love me, Love me not' que hicieron el colaboración con el actor Manu Ríos (Élite) en 2021. Tiene un precio de 125 euros y está compuesto por varios corazones partidos.

¿Mensaje oculto?

Hay otro detalle que no pasado desapercibido. La cantante de éxitos como Mon amour, Vas a quedarte o Con la miel en los labios publicó este mensaje para darle la bienvenida al nuevo año. "2024, pura vida 🦋", escribió junto a este posado tan explosivo que causó furor en el mundo virtual.

Parece que "pura vida" son dos palabras que les gustan mucho a los dos, ya que el influencer compartió en su cuenta personal una foto en la que enseñaba un collar con varias piezas de colores, perlas y dos estrellas plateadas (que es el logo de su marca) en las que podía leerse: "1/1/24 Pura vida".

Así es Biel Juste

Hasta ahora, muchos no conocían su nombre pero Biel no solo es influencer, sino también modelo y empresario. Ha trabajado para firmas tan conocidas como Calvin Klein, Lacoste, Tommy Hilfiger o Loewe. En 2019 fundó TwoJeys, su propia marca de joyería, junto a su amigo Joan Margarit. Bajo el lema "icónica imperfección juvenil" venden a través de su página web y tienen tres tiendas (Madrid, Barcelona y Londres) donde venden sus joyas unisex, además de sudaderas, camisetas, gafas de sol, gorros, calcetines...

Biel, que tiene más de 237.000 seguidores en Instagram, fue elegido uno de los 100 mejores influencers en el año 2020. Cautiva a sus fans con las fotos más espectaculares de sus viajes alrededor del mundo, sus posados en bañador, su alocado pelo rubio, sus creaciones y todos los proyectos que lleva a cabo junto a su socio. El tiempo dirá si su relación con Aitana Ocaña es algo más o simplemente una amistad.

