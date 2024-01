Aitana revoluciona las redes con el primer posado de 2024 con un micromono y escotazo en Costa Rica

Tan solo ha necesitado varias horas para que su primera publicación de 2024 en las redes sociales corra como la pólvora acumulando miles y miles de likes y comentarios de sus amigos y fans. Este es el efecto que Aitana causa dentro y fuera del escenario, tanto en España como en Latinoamérica, todo lo que toca, ¡se convierte en oro! Días antes de comenzar las vacaciones de Navidad aparecía con un vestido de la venganza siguiendo la ahora famosa estrategia de estilo que inició la princesa Diana de Gales y que continuó Rosalía confirmando su soltería.

Su corazón ya no pertenece a Sebastián Yatra, una triste noticia que ha sorprendido a todos los que están atentos de cada uno de sus pasos, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrá acabado el amor? Pero el detalle que más nos ha llamado la atención es el look tan rompedor con el que ha dado la bienvenida a este nuevo año. Y no, no está en Barcelona disfrutando de las Navidades con su familia y lejos de los paparazzi, ¡está de viaje en Costa Rica! ¿Con quién? No lo ha desvelado, pero lo que sí podemos decir es que ha dado comienzo una nueva era en cuanto a términos sentimentales y armario se refiere.

Mucho ha evolucionado la que participó tiempo atrás en Operación Triunfo. Así lo demuestran estas imágenes tan explosivas en las que estrena un micromono nefro con escote cruzado y pronunciadísima abertura que deja a la vista su tonificado cuerpo, fundiéndose con los rayos del atardecer caribeño. Aunque en realidad se trata de un original bañador conocido como Suki Jumpsuit de la marca Goi, batutada por la influencer española Jessica Goicochea, fabricado en la zona de Barcelona y que está disponible por 85 euros. Una pieza cargada de un poderoso mensaje: no tiene miedo a marcar la diferencia.

El pequeño pueblo de Santa Teresa ha sido el elegido por la artista, que mueve masas e inunda estadios de fútbol, para dar comienzo al que podría ser uno de sus mejores años a nivel profesional. No es ningún secreto que tras las últimas temporadas Aitana ha logrado alcanzar el título de ser una de las artistas españolas más reconocidas a nivel internacional, un detalle que la conecta con Rosalía. Y no solo nos referimos a ello por su indudable talento vocal que nos conquistó por primera vez allá por 2017, también a las coreografías (algunas un tanto polémicas) que hace sobre la tarima, la cercanía con sus fans y las historias de amor que protagoniza. ¿Qué sorpresa nos tiene guardada? Muy pronto lo sabremos, pero por ahora, su maleta de viaje demuestra que algo está cambiando.