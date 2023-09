Aitana sorprende con un look arriesgado del diseñador del vestido de novia de Hailey Bieber

Aitana está viviendo un momento muy especial tanto en su vida personal —puede presumir de una bonita relación con Sebastian Yatra— como en su carrera profesional. La cantante, que se estrenó hace relativamente poco en el mundo de la interpretación, se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la música pop y una de las artistas femeninas de mayor éxito en España y fuera del país, y acaba de lanzar su tercer álbum, Alpha. Un trabajo que anoche presentó en El Hormiguero y en el que da un giro hacia un público más adulto a través de los arreglos electrónicos. Tal vez por eso, para acudir al programa eligió un look lleno de similitudes con esta nueva etapa musical.

La artista de San Clemente de Llobregat eligió para su cita con Pablo Motos un total look negro, un color que cada vez vemos con más frecuencia entre sus elecciones de vestuario. Aitana apostó por un conjunto firmado por Off-White, firma encargada de crear el vestido de novia de Hailey Bieber y una de las preferidas de modelos como Bella Hadid. Estaba compuesto por una chaqueta tipo blazer (1595 euros) que llevó sobre un top del mismo tono y unos pantalones wide leg (1250 euros). Descrito así podría parecer que la cantante llevó un clásico traje sastre, pero combinado de forma más moderna. Sin embargo, su elección no era para nada tradicional. Y es que tanto el pantalón como la americana estaban salpicados de hebillas y trabillas, un look elegido con ayuda de las estilistas Francesca Rinciari y Valle, que también han colaborado en la creación de las imágenes promocionales del nuevo trabajo de la cantante.

Muy llamativo y comentado fue también el look de belleza que la artista eligió para acudir al programa, que no tardó en hacerse viral. Aitana, que confió su peinado en Jesús de Paula, su estilista de cabecera, lució su melena midi con flequillo con un llamativo efecto wet. Una elección a la que recurren cada vez más famosas para acudir a eventos e incluso posar en la alfombra roja. Su maquillaje, obra de Alex Saint para YSL Beauty, llevaba la atención hacia dos puntos: sus pestañas, similares a las que solía lucir la modelo icono de los años 60 Twiggy, y sus labios, coloreados en un bonito tono vino y con efecto degradado para conseguir una mayor sensación de volumen.

