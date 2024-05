Amelia Windsor estrena un vestido de red roto y mocasines con calcetines para una cena en Londres

Tras triunfar en Edimburgo con un vestido de invitada rosado y subida a unas alpargatas metalizadas españolas, Amelia Windsor ha vuelto a su ciudad natal, Londres, para acudir a una cena privada de la mano de una de las casas de costura más importantes de la industria. Una cita que celebra la figura de la pintora y escultora Judy Chicago en la histórica Serpentine Gallery que ha reunido a importantes rostros del panorama, como Bianca Jagger, la actriz Kelly Rutherford y la editora Suzy Menkes, entre otras. Pero, sin lugar a dudas, la prima del príncipe Guillermo de Inglaterra ha robado toda la atención gracias a su look de noche.

En su amplio armario podemos encontrar todo tipo de piezas, desde Alta Costura a otras vintage e incluso algunas de las novedades que se suben a la pasarela durante Fashion Week. Para esta ocasión, en la que ha estrechado una vez más sus lazos con la maison parisina Dior (encargada de organizar esta velada), ha confiado en una propuesta de lo más arriesgada que tan solo ella podría lucir sin caer en el error: un vestido red. Una tendencia que poco a poco está cobrando más peso entre la Gen Z y que ella ha adaptado a su estilo con una versión de lo más llamativa, ¡y sobre todo cómoda!

En Londres aún no se han asentado las altas temperaturas características de esta época de mayo, razón por la que Amelia ha optado por un look más otoñal con el que protegerse estrenando un inesperado vestido de punto ceñido con tirantes y escote en 'V' en el que destacan varios rotos. No se trata de ningún percance que haya vivido minutos antes de asistir a la celebración, ni se le ha enganchado con el bolso, sino que está es su forma original con la que se subió a la pasarela durante el desfile Primavera/Verano 2024 de Dior. Y, aunque a priori parecía un atuendo único, en realidad lo ha combinado con un top de manga larga confeccionado en el tejido red, aquel que amas u odias, ¡no hay término medio!

Ha triunfado combinándolo con uno de los bolsos icono de la marca, Lady Dior en negro, y un par de mocasines de borlas con calcetines de punto cortitos. Una vez más, demuestra que incluso para asistir a un evento de este calibre en el que la moda es el eje principal, el calzado plano siempre es una buena opción, ¡incluso compaginándolo con lookazos de invitada! ¿Cómo nos sorprenderá en su próxima aparición?