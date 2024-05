Amelia Windsor apuesta por el calzado cómodo 'made in Spain' que adoran las 'royals'

Es la nieta de Eduardo de Kent, primo hermano de la reina Isabel II, pero siempre ha preferido mantenerse alejada de los focos que rodean a la familia real británica. Claro que no por ello pasa desapercibida: Amelia Windsor enfocó su carrera hacia el mundo de la moda, y ahora, con 28 años, se ha convertido no solo en imagen de prestigiosas firmas, sino también en embajadora de la moda sostenible. En sus elecciones de estilo no faltan los vestidos de alquiler o los conjuntos que reutiliza dándoles una nueva vida con aguja e hijo. Una forma de vestir única en la que también destaca una cualidad que define muy bien sus conjuntos: la comodidad. Rara vez veremos a la royal subida a unos tacones de aguja, pues en su lugar prefiere las botas bajas, los mocasines -con los que posa en la alfombra roja a menudo- o las alpargatas de cuña, como mostraba en su último look.

La que es la número 36 en la línea de sucesión al trono asistía el viernes al Baile de la Biodiversidad, celebrado en el Real Jardín Botánico de Edimburgo. Una fiesta con fines benéficos para proteger a una de las especies de gorilas más amenazadas, causa que apoya Amelia, una apasionada de la conservación de la naturaleza y su fauna. Para la velada, se enfundó en un vestido primaveral de Allsaints, un diseño asimétrico confeccionado en gasa arrugada semitransparente con bordados florales y volantes delanteros. Se trataba del mismo que ya llevó en el 2018 durante una fiesta celebrada en el Museo de Victoria y Alberto, en Londres.

La activista optó por reciclar este vestido luciéndolo con unas cuñas de lo más vistosas. Un modelo plateado y elaborado en España, de una firma que ha conquistado también el armario de otras royals, como Kate Middleton o Sofía de Edimburgo, y el de celebrities como Amal Clooney o Cate Blanchett. Hablamos de Penelope Chilvers, el sello británico al que pertenecen sus alpargatas, bautizadas como Scoop y pertenecientes a su nueva temporada (185 euros). La fundadora homónima de la firma, que vivió durante una temporada en nuestro país, se ha dado a conocer por sus espadrilles confeccionadas aquí, pero también por sus botas.

¿El motivo? ¡Son las que Kate Middleton lleva utilizando durante dos décadas! La princesa de Gales apareció con ellas en el 2004 y desde entonces las ha estado luciendo en diferentes compromisos que requerían un estilo de vestir más casual. Se conocen como Long Tassel y han aparecido también en series como The Crown. Y sí, al igual que las alpargatas, estas botas también han surgido en España: Penelope Chilvers cuenta en su web que durante el tiempo que estuvo aquí, trabajó mano a mano con un artesano local para aprender el oficio de zapatero. A este le encargó la fabricación de 'la bota de montar española perfecta', y así es como surgió este básico que permanece perenne en sus colecciones año tras año.