El vestido de lentejuelas de Olympia de Grecia es la inspiración perfecta para las invitadas atrevidas

¿Estás cansada de vestir siempre igual en bodas? Con ese diseño sencillo que no pasa de moda y llevas continuamente con diferentes complementos, o aquel estampado supertendencia al que ha acudido todo el mundo. Seguramente te sientas identificada, porque es cierto que las fiestas y celebraciones que requieren un dress code más elegante, a veces es un quebradero de cabeza. Pero si eres de las que no tiene miedo a arriesgar y estás en búsqueda y captura de ideas diferentes, te traemos la inspiración estrella de la semana, ¡Olympia de Grecia!

La princesa, todo un referente a lo que se refiere en términos de moda, ha protagonizado campañas de publicidad alrededor del mundo, se ha subido a la pasarela para desfilar e incluso ha diseñado en colaboración con algunas marcas. Ahora, se cuela en nuestras líneas tras haber participado y disfrutado de una exclusiva cena junto a sus amigas que organizó anoche la histórica casa joyera Bvlgari. Una glamurosa cita para la que una vez más ha demostrado ser toda una experta a la hora de marcar la diferencia, ¡su look de invitada es una fantasía! Si creías que las lentejuelas eran cosa de las fiestas navideñas o de la época invernal, te equivocabas.

No hay ocasión en la que no nos enamore, y esta no iba a ser menos. En las imágenes que ha compartido en sus redes sociales, hemos podido saber que ha lucido un impresionante vestido largo de tirantes bañado de pequeñas lentejuelas verdes que crean un precioso brillo al andar. Con una estructura minimalista, de tirantes muy finos, escote recto y un corte que cae con peso hasta el suelo, que encaja a la perfección con su amplio y envidiado armario. Gracias a esta impecable elección, que ha completado con un impresionante collar de diamantes, pendientes y brazalete de la mencionada firma joyera italiana, la hija del príncipe Pablo de Grecia se ha convertido en la estrella de la velada.

Bajo la pieza brillante que roba todo el protagonismo, la it girl nacida en Nueva York y de sangre griega, ha lucido unos altísimos sandalias metalizadas de aguja con los que ha conseguido un resultado de diez. Aunque es cierto que en una boda hay que seguir el protocolo de vestuario para no opacar la imagen de la novia, esta opción tan FASHION que ha estrenado para una cita exclusiva, es ideal para aquellas fiestas nocturnas en las que el 'más es más' es la clave para triunfar. ¿Seguirás sus pasos?