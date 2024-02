Olympia de Grecia triunfa en Londres con el abrigo que une cada año a 'royals' y expertas

De desconectar del bullicio de la ciudad en su glamurosa escapa a los alpes suizos junto a sus amigos, a dejarse ver a las puertas de los desfiles durante la Semana de la Moda de Londres que está teniendo lugar ahora. Olympia de Grecia vuelve al ruedo cumpliendo, un año más, con su presencia en la cita más esperada por lo amantes de la industria y deslumbrando con su agudo sentido del estilo, que protagoniza decenas de titulares y portadas internacionales. Entre todas las piezas que podría haber elegido para esta cita, se ha decantado por el abrigo ideal para los días primaverales que seguramente tú también tienes.

Son muchas las tendencias que vemos subirse a la pasarela y consolidarse en el street style, pero es cierto que el secreto que pone de acuerdo a las chicas que mejor visten, como ella, reside en confiar en aquellas piezas que no sufren el paso del tiempo. En este caso, hablamos de la gabardina, con la que la princesa de Grecia ha posado al atardecer regalándonos imágenes dignas de cualquier editorial de moda. Este genial invento FASHION, que ha conectado los armarios de royals, actrices y modelos desde hace décadas, está confeccionado en un tejido impermeable que, además de ser apto para sobrevivir a una lluvia inesperada, también refleja buen gusto. Pero, ¿por qué se ha decantado por ella?

Como mencionábamos, es una de las afortunadas invitadas en asistir a los desfiles para conocer de primera mano las novedades que las grandes firmas proponen para las próximas temporadas. Y esta vez no ha desfilado, pero sí ha estado sentada en las primeras filas para descubrir las novedades de Burberry. La legendaria maison británica, que está batutada por el conocido diseñador Daniel Lee, ha reunido a un numero grupo de veinteañeras VIP como Olympia y las modelos Taylor Hill, Iris Law y Lila Moss dejándonos lookazos en los que inspirarnos. Y no hay año que pase que no veamos triunfar el trench en todas sus versiones, tras ello hay una razón que lo explica muy bien: eleva cualquier look casual.

Por este motivo, esta joven, que tiene sangre real recorriendo sus venas además de una posición de lo más privilegiada en el estatus social, no ha dudado en sumarlo a su vestuario con una opción en color oscuro con el interior bañado del característico estampado de la marca. Anudado a la cintura para marcar figura, la it girl lo ha combinado con pantalones de pinzas fluidos y botines cómodos para protegerse de las bajas temperaturas que se han asentado en la capital inglesa. Con este sencillo ejemplo, que podemos copiar esta misma semana, hemos encontrado la excusa perfecta para irte de compras, renovar la gabardina y seguir los pasos de las expertas como ella.