El motivo por el que Aitana ha tenido que ser intervenida de urgencia antes de su concierto en México

Aitana se encuentra en un momento profesional de lo más dulce. La cantante, de 24 años, está en plena gira internacional con su Alpha Tour y allá donde va consigue colgar el cartel de ‘no hay entradas’ pocos minutos después de que estas salgan a la venta. Sin embargo, antes de su gran concierto en Monterrey (México), la intérprete de Mi amor ha sufrido un percance por el que ha tenido que ser operada de urgencia.

Ha sido la propia artista catalana quién ha explicado lo que le ha sucedido a través de sus perfiles públicos para así tranquilizar a sus admiradores. “Ayer por la noche me operaron de la muela del juicio de urgencia, pero estoy lista para Monterrey. ¡Vamos!, con la cara hinchada eso sí, pero todo en la vida no se puede”. Un mensaje cargado de humor que la coach de La Voz ha acompañado con una simpática fotografía en la que posa con la pieza dental que le han extraído.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que la segunda finalista de OT 2017 tiene problemas relacionados con su salud bucal. El pasado mes de noviembre, durante su concierto en el WizInk Center de Madrid, la vocalista se golpeó con el micrófono en uno de los dientes, lo que le hizo parar el show. “Creo que me lo he roto”, le contó a sus fans algo preocupada. Finalmente, la protagonista de La última tuvo que pasar por el dentista para arreglar el desperfecto. Un accidente sobre el escenario muy similar al que tuvo en el espectáculo que ofreció en Barcelona, en aquella ocasión se hizo daño en el labio, y también en el verano de 2021 en el 11 razones Tour.

Así está siendo el 2024 de Aitana

Además de disfrutar de las mieles del éxito en el mundo de la canción, Aitana sigue avanzando con paso firme en su carrera como actriz. Después de su trabajo en La última, serie de Disney + que protagonizó con su expareja Miguel Bernardeau, la cantante se prepara para el estreno de Pared con Pared, una película romántica que estará disponible en Netflix a partir del viernes 12 de abril. Un largometraje en el que también aparecen Miguel Ángel Muñoz, Paco Tous y Fernando Guallar. Así mismo, se ha afianzado como icono de estilo acudiendo a los ‘front rows’ de las principales Semanas de la Moda como la de Milán.

En lo referido a su esfera personal, son muchos los rumores que la han perseguido desde su ruptura con Sebastián Yatra. En estos meses, se la ha relacionado con la estrella de La sociedad de la nieve Enzo Vogrincic y con el modelo e influencer Biel Juste. Además, a principios de este mes de marzo también se la vio junto al cantante colombiano cogidos de la mano en el aeropuerto de Heathrow (Londres). ¿Se tratará de una segunda oportunidad?

