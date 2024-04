Aitana y Sebastián Yatra anuncian una nueva canción juntos tras su reconciliación

Aitana y Sebastián Yatra al fin han sucumbido a los deseos de sus hordas de seguidores que clamaban, primero por su reconciliación, lo que parece evidente, y después, por una nueva canción juntos. Los cantantes han anunciado su colaboración por sorpresa y el título del single no puede ser más significativo. Akureyri, que también es el nombre de la ciudad islandesa donde realizaron su último viaje juntos, sale a la luz el próximo viernes 26 de abril.

Para compartir la noticia, han mostrado unas breves imágenes en las que se les ve concentrados en el estudio de grabación mientras Yatra toca unos acordes de la guitarra. Sin duda, Islandia es un lugar que ha marcado a Aitana que hace tan solo cuatro días ya daba pistas de este lanzamiento con un vídeo del imponente países del país nórdico y este mensaje: "He decidido volver donde fui muy feliz". Es la tercera colaboración de los artistas después de Corazón sin vida y Las dudas, pero, sin duda, ha sido la más esperada ya que para sus fans era el siguiente paso después de que unas fotografías en las que aparecían paseando de la mano por las calles de Madrid evidenciaran su reconciliación después de cinco meses separados.

Precisamente el viaje que realizaron a Islandia desató los rumores sobre una posible reconciliación de la pareja, que anunció su ruptura a finales de noviembre tras casi un año de relación. Después llegó una cita en Madrid, rodeados eso sí de más amigos. Ella estuvo en el recorrido de la maratón que se celebró en la capital, en la que participó Yatra. Después fueron a comer al mismo restaurante y luego entraron en el piso del cantante colombiano por separado. Aunque Aitana ha participado en varios compromisos no ha hablado aún sobre esta nueva etapa junto a Sebastián.

La vida le sonríe, pero no solo en lo sentimental. Además de esta esperada colaboración, acaba de estrenar su primera película Pared con Pared, junto a Fernando Guallar en Netflix, un proyecto en el que también participó el intérprete de Energía bacana ya que, tal y como los espectadores no tardaron en señalar, en los títulos de crédito aparece el nombre de Yatra. La razón la explicó ella misma en Los 40: "La canción (Cuándo será, tema principal de la cinta) era de Sebastián. La empezó Sebastián con Tommy Torres, y yo me metí en esa canción. Es un tema que grabamos los dos, que nunca llegó a salir porque sentíamos que no era el momento. Era una canción tan bonita que yo le pedí a Sebastián si me la podía quedar yo para la película, y le cambiaba toda la letra para que tuviera sentido con Valentina" contó a Los 40.

Además, tras una exitosa gira internacional Aitana está inmersa en nuevas canciones a la vez que se prepara para nuevas parada de Alpha Tour. Hay una en concreto que le hace especial ilusión: la que tiene prevista el 28 de diciembre de 2024 en el nuevo estadio Santiago Bernabéu. La noticia desató la locura y las entradas se agotaron en solo 72 horas.