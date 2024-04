El cariñoso mensaje de Sebastián Yatra a Aitana tras su reconciliación

Desde que salieran a la luz las imágenes en las que se evidencia que se han dado una segunda oportunidad, Aitana se ha mostrado discreta cuando le preguntan por su relación con Sebastián Yatra. Sonriente, eso sí, la artista ha esquivado los comentarios sobre su vida personal durante la reciente promoción de su película Pared con pared, cinta en la que comparte créditos con Fernando Guallar. El tema principal de la historia se titula Cuándo será, una balada que inicialmente iba a grabar con Sebastián Yatra, como contó ella misma. Finalmente no ha sido así y la artista la canta en solitario en la ficción. Ha sido junto a unas imágenes en las que se la ve ensayando el tema antes del rodaje en las que Sebastián ha escrito un tierno mensaje que refleja sus sentimientos y ha enloquecido a los incondicionales de la catalana.

"Este vídeo me da mucha nostalgia, era en mis momentos de estar aprendiéndome / ensayando la canción Cuando será, al piano. No es un vídeo perfecto, pero me transporta a justo antes del momento tan bonito que viví esos meses rodando la peli, empezar un proyecto completamente nuevo rodeada de compañeros increíbles, que me ayudaron muchísimo con todo (…) Gracias por haber dejado que forme parte de esta película tan importante para mí" apunta. Un clip al que Sebastián responde: "Tan orgulloso de ti".

La pareja fue fotografiada la semana pasada por las calles de Madrid cogida de la mano, unas imágenes que evidenciaron su reconciliación. Los cantantes se han dado una nueva oportunidad después de cinco meses separados, una ruptura que entonces entristeció a sus seguidores que ahora se han vuelto a enamorar de la pareja. El intérprete de Energía bacana dejó claro en aquel momento que "nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos de la vida". Una vida que les ha juntado de nuevo.

Éxito en el amor y el trabajo

Después de semanas de intensos rumores, en los que se apuntaba que habían estado juntos en Islandia y Londres, los artistas tuvieron una cita en Madrid. Ella estuvo en el recorrido de la maratón que se celebró en la capital, en la que participó Yatra. Acudieron además a comer al mismo restaurante y luego entraron en el piso del cantante colombiano por separado. Se les fotografió esos días cogidos de la mano mientras paseaban. Aunque Aitana ha participado en varios compromisos no ha hablado sobre esta nueva etapa junto a Sebastián.

Motivos para estar feliz no le faltan desde luego, pues a su reconciliación con el colombiano se une el estreno de su primera película, Pared con pared, que se puede ver en Netflix. La cinta cuenta la historia de una pianista que se muda y empieza a tener problemas con su vecino de al lado por el "ruido" que hace al ensayar. Es el primer largometraje de Aitana después de la serie La última, que protagonizó con su expareja Miguel Bernardeau. Además en sus perfiles sociales ha compartido la fecha 26 de abril, una día en el que se especula que podría lanzar nueva música al mercado. Sería la mejor noticia para quienes siguen su carrera que no ha dejado de sumar éxitos desde su participación en OT 2017.