Aitana cuenta la historia de la canción de la película 'Pared con pared' que la une a Sebastián Yatra

Aunque Aitana se muestra discreta a la hora de responder a las preguntas sobre su reconciliación con Sebastián Yatra, las imágenes dicen más que mil palabras. La pareja ha sido fotografiada paseando de la mano por Madrid cinco meses después de que se conociera su ruptura. Los rumores que saltaron hace meses y les situaron en Londres e Islandia se han confirmado ahora en España. Aitana estuvo en el recorrido de la maratón que se celebró en la capital hace unos días y en la que el intérprete participó y luego comieron en el mismo restaurante. Cuando se le pregunta por ello solo responde con una sonrisa.

La artista se prepara para el estreno de su primera película, Pared con pared, una cinta que la vuelve a unir con el colombiano, aunque no frente a las cámaras. La canción principal de la cinta, titulada Cuándo será, ya había provocado la curiosidad de los fans de la española pues en los títulos de crédito aparece el nombre del colombiano. Además quienes siguen la carrera de Aitana reconocieron el tema como uno de los primeros que compuso con Yatra. ¿La cantan juntos entonces?

La propia intérprete ha contado la historia que esconde este single en la presentación de la película, que se estrena el próximo viernes 12 de abril en Netflix. "La canción era de Sebastián. La empezó Sebastián con Tommy Torres, y yo me metí en esa canción. Es un tema que grabamos los dos, que nunca llegó a salir porque sentíamos que no era el momento. Era una canción tan bonita que yo le pedí a Sebastián si me la podía quedar yo para la película, y le cambiaba toda la letra para que tuviera sentido con Valentina" contó a Los 40.

La cantante contó que Sebastián estuvo de acuerdo en que ella se quedara el single. "Él estuvo feliz de que así fuese, así que le cambié toda la letra, la grabé yo sola, y para la película. Sí, eso es una cosa que nadie sabe". Comentó además que cree que el verles juntos en los créditos del tema causará expectación. No es la primera vez sin embargo que colaboran musicalmente pues ya grabaron juntos Corazón sin vida, tema que pertenece a 11 razones, disco de Aitana, y que se lanzó en en septiembre de 2020. De nuevo, a principios de 2022 hubo una nueva colaboración en Las dudas, incluido en Dharma, tercer álbum de estudio de Sebastián Yatra.

Pared con pared es la primera película que protagoniza Aitana, que ya hizo sus pinitos como actriz en la serie La última (de Disney +), en la que compartía créditos con su entonces pareja Miguel Bernardeau.