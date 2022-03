La duquesa de Cambridge y la duquesa de Cornualles forman 'equipo' para celebrar el Día Mundial del Libro

Si algo tienen en común la duquesa de Cornualles y la duquesa de Cambridge es que ambas serán reinas consortes, pero no es lo único, sino que además comparten su pasión por la literatura, algo que les ha hecho unirse este jueves para celebrar el Día Mundial del Libro. La mujer del príncipe Guillermo ha formado "equipo" con la mujer del príncipe Carlos y ha participado en su club de lectura en línea, The Reading Room, para revelar qué libros leía en su infancia, qué recuerdos le traen y cuáles les gusta leer a sus hijos: el príncipe George, de 8 años, la princesa Charlotte, de 6, y el príncipe Louis, de 3.

- ¡Pesadilla en la cocina! El príncipe Guillermo bromea sobre sus escasas dotes culinarias en su viaje a Gales

VER GALERÍA

- Los planes para la futura coronación del príncipe Carlos junto a Camilla de Cornualles

La duquesa de Cambridge ha desvelado las lecturas de su familia y ha compartido algunos de sus recuerdos de la infancia. Una de las opciones de Kate es Stig of the Dump (Stig el basurero) de Clive King, inspirada en su amor por la naturaleza. "Cuando era niña, me encantaba pasar tiempo al aire libre, hacer guaridas, excavar, descubrir y hacer cosas con cosas pequeñas", ha comentado la Duquesa. "Esa es la razón por la que mi padre me recomendó este libro que inspiró mi imaginación, no puedo recordarlo, pero nunca he olvidado este brillante libro y los valores que enseña". La esposa del príncipe Guillemo también ha incluido The Owl Who Was Afraid of The Dark (El búho que le tenía miedo a la oscuridad) de Jill Tomlinson, un libro que leyó recientemente en CBeebies Bedtime Stories, un canal infantil de la BBC en el que se prepara a los niños para la hora de dormir con un cuento y sus respectivas lecciones. "Me encantaba cuando era niña y escuchar a mis propios hijos leerlo me ha traído muchos recuerdos maravillosos", ha compartido. "Una historia reconfortante para ayudar a los niños a enfrentar sus miedos y crecer en confianza con la ayuda de los demás".

VER GALERÍA

Otra de sus recomendaciones tiene una conexión muy especial con su hija, se trata del libro ¡Charlotte's Web! La Duquesa ha explicado que el cuento icónico es "un clásico de todos los tiempos y amado en nuestra casa por razones obvias. Esta es una historia encantadora sobre la amistad, la lealtad y el amor". La duquesa de Cambridge también ha hablado sobre otro de sus favoritos: The Katie Morag Series de Mairi Hedderwick, una serie de libros de los que dice que son: "Historias divertidas para niños de todas las edades y un gran libro para que los niños mayores les lean a sus hermanos menores. Estos libros están llenos de ilustraciones hermosas y cautivadoras. para acompañar el texto, ¡así que hay mucho de qué hablar!". Por último, Kate Middleton también ha elegido Feelings (Sentimientos) de Libby Walden, del que ha dicho: "Este librito es una forma maravillosa de ayudar a los niños a comprender y reconocer sus sentimientos y emociones, y da vida a la importancia de la empatía".

Tras el éxito de su lista de lectura durante el confinamiento en 2020, Camilla lanzó The Duchess of Cornwall's Reading Room en enero de 2021, donde comparte sus recomendaciones, temas de debate y entrevistas con autores. Por su parte, la duquesa de Cambridge es una apasionada defensora del desarrollo de la primera infancia y lanzó el Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia en junio de 2021 para generar conciencia y acción sobre el impacto extraordinario de los primeros años, para cambiar vidas, mejorar el bienestar mental y transformar la sociedad para las generaciones futuras.

VER GALERÍA

La pandemia mundial provocada por el coronavirus hizo que la reina Isabel, 95 años, redujera su presencia en los actos públicos para tratar de no exponerla, eso, unido al delicado estado de salud que atraviesa la soberana desde el pasado mes de octubre hizo que tanto la esposa del príncipe Carlos como la duquesa de Cambridge se hayan hecho cargo de muchos eventos. Incluso, en muchos de ellos han participado juntas, lo que demuestra su buena sintonía y la predisposición para trabajar de manera conjunta. Ambas están tomando cada vez más peso a nivel institucional ya sea en actos en solitario o compartidos.

VER GALERÍA

Las lágrimas de Camilla por Ucrania

Este miércoles, tras el llamamiento para recaudar fondos que el diario británico The Daily Mail hizo después de mantener una reunión con los ucranianos residentes en Gran Bretaña, la duquesa de Cornualles realizó una importante donación. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, Vladimir Putin fue acusado de genocidio, coincidiendo con este hecho Camilla visitó la catedral católica en Londres. La esposa del príncipe Carlos, quien la acompañó en esta salida, le explicó a la mujer del embajador ucraniano: "Estamos orando por vosotros". Muy conmovida, la Duquesa no pudo contener las lágrimas al hablar con los representantes de la comunidad ucraniana, que está formada por 70.000 personas en el Reino Unido. Se entiende que la Duquesa ha hecho donaciones a modo personal a dos organizaciones benéficas de las que es patrocinadora, la Cruz Roja Británica y World Jewish Relief.

VER GALERÍA