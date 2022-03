¡Pesadilla en la cocina! El príncipe Guillermo bromea sobre sus escasas dotes culinarias en su viaje a Gales

El príncipe Guillermo y su mujer, la duquesa de Cambridge, han celebrado este martes San David, patrón de Gales, con una visita al país. La pareja se ha desplazado hasta Blaenavon, una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad y está situada en el sureste de la nación. Allí han acudido a un centro juvenil y se han tenido que enfrentar a un reto muy especial: los duques de Cambridge han tenido que demostrar su dotes culinarias para preparar unos pasteles típicos de galeses. Se trata de un dulce conocido como pan negro, hecho con pasas y al que, a veces, se le añade manzana.

- La duquesa de Cambridge, un valor en alza en la Casa Real británica

VER GALERÍA

- ¡Como una niña! La duquesa de Cambridge muestra su lado más divertido en su visita a Dinamarca

VER GALERÍA

Los duques de Cambridge se han metido en la cocina del centro Blaenavon Hwb, en el condado de Torfaen, junto a varios jóvenes con quienes iban a hornear los deliciosos pasteles a la hora del té. Ni cortos ni perezosos, los Duques no han dudado en remangarse y ponerse manos a la obra, se han llenado de harina y han amasado los ingredientes del postre típico, aunque con diferentes habilidades. El príncipe Guillermo ha puesto todo de su parte, pero parece ser que no tiene muy buena mano entre los fogones y, ante la atenta mirada de sus "pequeños chefs", no ha dudado en bromear al respecto: "No juzgues mi trabajo. Esto no es Bake off", ha espetado entre risas. Unas carcajadas a las que se ha unido su esposa al ver el resultado del trabajo repostero de su marido. El nieto de Isabel II ha admitido que había "hecho mi primer pastel galés" después de entregarle sus dulces galeses "muy delgados" a la Duquesa para que los cocinara.

VER GALERÍA

El Príncipe se ha sentido como un concursante de un reality de cocina al que le hubiera gustado tener la ayuda de algún reputado repostero, algo que ha compartido con mucho humor: "¿Donde está Mary Berry cuando la necesitas?"., haciendo referencia a la escritora gastronómica y presentadora de televisión inglesa que ha publicado más de setenta libros de cocina y ha conducido diversos programas de televisión. El príncipe Guillermo tenía como asistente a Thomas, un chico de 13 años, que ha reconocido que fue un poco "angustioso" ayudar al Duque y, aunque ha afirmado que "sus pasteles galeses eran realmente únicos", ha admitido que probablemente no le pediría que volviera a hacerle más. El hijo de Carlos de Inglaterra ha querido saber el motivo señalando a uno que, según los presentes, parecía un personaje del video juego Pac-man.

Los duques de Cambridge se han reunido con algunos de los jóvenes del centro. Además de cocinar junto a ellos, también han jugado con ellos al billar. Para la directora de desarrollo de programas de Hwb ha explicado lo mucho que signicaba para ellos la visita de los Duques porque estos jóvenes son los "más vulnerables de los vulnerables". Y ha preseguido explicando la importancia de "darles esta oportunidad. Ha sido maravilloso para ellos ser reconocidos y felicitados por sus logros". También ha desvelado que el príncipe Guillermo y Kate Middleton han sido "muy amables" y "reconocieron los desafíos" que tiene la comunidad para apoyar a niños vulnerables.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La pareja real está visitando Gales para conocer la importancia de la industria agrícola para las poblaciones rurales y cómo las organizaciones comunitarias brindan apoyo a los jóvenes mientras celebran la historia de la región. Los duques de Cambridge, como es tradición en el Día de San David en Gales, han lucido alfileres de narcisos y, como parte de su viaje, por la mañana han visitado Pant Farm, cerca de Abergavenny, una granja que ha proporcionado leche de cabra durante casi 20 años a un productor local de queso. Allí, la Duquesa, gran amante de los animales, no podido resistirse ha tocar a alguna de las cabras bebé, que solo tenían 5 semanas de vida. También han recorrido el mercado de la ciudad de Monmouthshire para aprender más sobre el papel de los proveedores en la economía local, donde han sido recibidos por una multitud de ciudadanos que se han mostrado encantados con la visita real. Justo antes de poner rumbo al centro juvenil, los Duques han completado una jornada tan especial plantando un árbol en el Blaenavon Heritage Centreon.

VER GALERÍA VER GALERÍA