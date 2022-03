Una profesión inesperada, sus costumbres en la cocina... Las confesiones de los duques de Cambridge

Los duques de Cambridge han aprovechado la llegada de la Navidad para mostrar su lado más familiar, relajado y personal. Con la divulgadora gastronómica, Mary Berry, como anfitriona, el príncipe Guillermo y su esposa participaban en un programa especial de la BBC en el que mostraron una faceta hasta ahora desconocida. Delantal mediante, la pareja dejaba patente su destreza en la cocina, mientras se sinceraban con la chef británica sobre sus tradiciones familiares, su pasado y también sobre el recuerdo a Diana de Gales.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Uno de los objetivos del show era elaborar una cena para todo el personal y voluntarios que deben trabajar en las fechas navideñas en labores benéficas o de servicio público. Mientras derrochaban soltura y complicidad en la cocina, conversaban con Mary Berry, a la que la duquesa admira especialmente. Además de confesar que tienen varios libros de ella en sus estanterías y que de tanto ver su fotografía en la portada el pequeño Louis ha acabado por aprenderse su nombre, Kate Middleton contaba que la última receta que había elaborado con sus hijos había sido una pizza ideada por la famosa cocinera. Además, ha asegurado que es una gran aficionada a la reposteria y que ya es toda una tradición que sea ella la encargada de elaborar las tartas de cumpleaños de los niños.

VER GALERÍA

Otras de las revelaciones que más han sorprendido de la duquesa de Cambridge ha sido sobre un trabajo que ejerció temporalmente mientras estaba en la universidad. Mientras preparaban un cóctel sin alcohol, Berry le pedió que llevase las bebidas a los comensales, a lo que la esposa del príncipe Guillermo respondió: "Me recuerda a mis días de universidad, cuando era camarera". "¿Eras buena?", le preguntaba la escritora y cocinera entre las risas de la duquesa que constestaba: "No, era terrible".

VER GALERÍA

En otra parte del programa, Guillermo de Inglaterra llevó a Mary Berry a The Passage, una organización benéfica que trata de ayudar a las personas sin hogar. Esta visita era muy significativa para el príncipe ya que fue una de las primeras visitas que hizo de niño con su madre, Diana de Gales. "Tenía entre ocho y diez años, más o menos, y me impactó profundamente. Mi madre sabía lo que estaba haciendo. Se daba cuenta de que es muy importante que cuando creces -especialmente si lo haces en el entorno que nosotros nos criamos- sepas que la vida es lo que ocurre más allá de los muros del palacio y que la gente real tiene que lidiar con verdaderos problemas", explicaba el nieto de Isabel II sobre la educación que les dió su madre, la misma que el trata de transmitir a sus hijos. Así, de camino al colegio, cada vez que ven a una persona sin hogar durmiendo en la calle, les habla sobre ello a George y Charlotte y le sexplica la situación. "Ellos se interesan mucho y se quedan como '¿por qué no pueden ir a casa'".

Aunque pueda parecer que ha sido difícil convencer a los duques para que participasen en el programa de televisión, lo cierto es que mary Berry asegura que fue el propio duque de Cambridge el que tuvo la idea durante un evento en el que coincidieron hace unos meses. "Me dijo que Catherine seguía mis recetas y que justo había hecho uno de mis platos de pescado. Me comentó que le encantaría hacer algo conmigo para una ocasión especial y que tenía una idea". Ante la sorprendente iniciativa del príncipe, Mary Berry solo pudo decir: "Cuenta conmigo".

Haz click para ver el documental de Guillermo de Inglaterra, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!